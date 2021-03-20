蘇玉華訪問杜琪峯的《鏗鏘說》播出，迴響不絕，以讚美居多。杜Sir鼓勵電影界年輕人不要放棄，揚言只有自己投降，香港電影才會死，我當然同意。

世間萬物本來就是生死不息，故莊子說「方生方死，方死方生」 ，商湯在洗澡盆上也銘刻其座右銘：「苟日新，日日新，又日新。」日新之道，在於洗掉昨天污垢；舊的不死，新的怎樣重生？動不動宣佈「XX已死」，只表示自己以後不再沖涼而已。

以我所見，許多人似乎只留意杜Sir老馬有火的soundbite，停留於「香港電影未死」的層面，至於他對「如何存在」的看法，則討論不多。我看了《鏗鏘說》，嘗試歸納出三個重點，並附上一點感想。

第一點最明顯，是堅持。杜Sir最滿意的作品，是拍於沙士之後，向黑澤明致敬的《柔道龍虎榜》，他希望把這部電影送給今天的香港人。為什麼是《柔道龍虎榜》？ 戲中的古天樂，本來是綽號「柔道小金剛」的高手，因患上眼疾，自知視力會日漸衰退至失明，於是自暴自棄，在賭錢與喝酒中沉淪。

行屍走肉的古天樂，得四處撩交打的郭富城激發鬥心，終於重新振作，更與柔道宿敵梁家輝在草叢中決戰。這電影於香港人來說，很有意思：失明是古天樂無可避免的命運，就像東方之珠終究也會黯淡無光；但猜得到結局，不代表猜得到過程。係人都知自己會死，難道全世界也要放棄人生？

電影不單告訴觀眾要堅持，更重要的，我認為是讓大家思考為什麼堅持，以及堅持什麼。我們真正要堅持的，不是改變結局，而是守護自己的存在價值，所以第二個要談的重點，就是存在價值問題。

不管是幾年前抑或現在的訪問，杜Sir也提到周星馳和周潤發，兩次都強調同一點：他早期的賣座電影，全賴明星，就算沒有杜琪峯，《審死官》依然破票房紀錄。幾年前的專訪，杜Sir說得更白，揚言是周星馳令他覺醒，開始思索自己的存在價值。因此他創辦銀河映像，拍出一系列極有個人風格的電影。有這種覺悟的，是杜琪峯；沒有的，就是高X森、李X持。

杜Sir存在價值，體現於他誓不低頭的奮鬥頑抗。《柔道龍虎榜》固然講堅持奮鬥，但把這主題拍得最淋漓盡致的，我始終認為是《真心英雄》。為了報仇，劉青雲不斷爬上天台暗殺敵人，最後由黎明用輪椅載着死去的他完成夙願，這是中國神話中刑天所展示的不朽精神。

巨人刑天與黃帝作戰，不敵，遭皇帝斬首，頭顱埋在常羊之山。無頭的刑天並未放棄，反而把胸前兩個乳頭當作眼睛，把肚臍當作口，拿着盾、斧（所謂「干戚」）繼續作戰，即陶淵明所謂「刑天舞干戚，猛志固常在」。不屈不撓的反抗，就是刑天的存在價值，也是彌爾頓《失樂園》中撒旦的存在意義。

第三個重點，是關於杜Sir的宇宙觀，說穿了也是人生希望的所在。他不信命，更不認命，在訪問中他說：「一切都在混沌之中撞來撞去，最後撞出一個模樣。」周星馳和周潤發出現之前，也沒有誰想過會出現這兩個人。這種強調偶然間「撞來撞去」扭轉命運的想法，在銀河映像的電影屢見不鮮。

我想起古希臘哲學家伊壁鳩魯的理論：宇宙正是由原子撞擊而成的，但原子的自然狀態是直線下墜，怎可能撞在一起呢？伊壁鳩魯認為，原子下墜時會不可測地偏離原軌，而正因為它們會「出軌」，而非一味守規矩直跌無盡的深淵，才會斜向產生碰撞，由是撞出整個宇宙。這種創造性「出軌」，人稱「伊壁鳩魯式轉向」（Epicurean swerve）。

據說杜Sir希望唸哲學，其實他的思想本身已有哲學。杜Sir由辦公室助理變成大導演，由公式化商業電影拍到非主流奇片，戲裏戲外，就是一種伊壁鳩魯式轉向。在一個不容許「出軌」的世界，不單沒有杜琪峯和周星馳，更不會有世界本身。這世界的存在，已說明誰能笑到最後。

電郵：philomusus@gmail.com