出於人人皆知的理由，美國爆發針對亞裔人的攻擊。民主黨政府說，責任在於上一任總統。

意思是川普不應該公開講話時時強調高弗十九病毒來源的國家。但是川普本來沒有提，當該國的外交部發言人說病毒由美國運動員帶過去，川普為保障美國人民尊嚴，才防禦性地將此病毒正式「冠名」。

換言之，若無對方「病毒由美國運動員最初傳入」之說，川普不會直白冠名。但若川普不冠名，則今日高弗十九，在強大的政治網軍傳播之下，加上美國在全球的仇家不少，俗稱「美國病毒」或「美軍病毒」者，會佔據全球化網絡一半群組。

出現這樣的結果，拜登及美國的左翼網民或許不介意，但川普及其七千萬選民一定強烈反對。

於是不幸就出現了川普帶風向之稱。偏偏三億人口之中有許多沒受過多少教育的，分不清楚Thailand和Taiwan，或由電影「蘇絲黃的世界」認識真正的香港者，大量亞洲裔人士成了犧牲品。

這是很不幸的事情。然而這是戰爭。

像法國前總統奧朗德在法國爆發接二連三的恐怖襲擊之後，嚴正宣佈：這是戰爭。以總統之尊說出這個名詞，應該知道自己在說什麼。戰爭不可以靠獻花和點蠟燭、手牽手唱愛歌來贏得，戰爭是一種狀態。若一九四〇年，德國的飛機正在轟炸倫敦。在倫敦的溫布頓若有一戶德國人，在一條街的英國人中間，到了聖誕節，總不可以期待其英國鄰居會像去年一樣邀請他們過來一起聚餐，然後一起聽貝多芬或華格納。

在那種狀態，他家的窗戶若沒有被襲石頭，應該感激鄰居都是聖人。

認識的兩三位美國華人，皆是女性，都訴說最近在車站無端遭黑人白人辱罵，其中一個還被吐口水。附近有警察，面朝另外的方向，狀似看不見。當一個國家或城市發生暴動，例如緬甸，其他國家都會發出旅遊黑色警號。若認為美國種族歧視到了威脅生命財產的地步，只有一種辦法：一定是走為上計。例如，歡迎美國華人到來香港，回到大灣區。這將會是平視美國真正逆轉的契機。

因為這是戰爭。沒有道理可講。你有你的道德，我有我的公義，文化準則不同。正如雙方在阿拉斯加各說各的話，因為彼此認知不在同一個平面上。但在貌似沒道理講的亂世，邏輯常識就是最大的動力。