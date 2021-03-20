醉酒的人大叫自己沒醉，騙子高呼別人說謊，不懂藝術的modern「呃tist」廟堂之上指責藝術作品低俗，有種特別誠實的感覺。

反面肯定，有「逆fact check」作用，差不多如Q嘜保證：真的假不了喇。是荷蘭叻說自己最聰明，君子劍岳不群對你強烈譴責，還是《Game of Thrones》永不說謊的Jon Snow罵你忠誠廢物，是有分別的。

中國廣電總局早前宣布要將BBC世界新聞頻道（BBC World News）下架，《環時》力斥：BBC就是謠言工廠；然後我得悉BBC通街放火，就像icing on the cake，如獲至寶。

利申，我是BBC迷，現在早上起床，會開BBC Sounds揀節目聽，從小便愛看BBC的一切。它的資訊節目由醫學、科技、到飲食都營養豐富，有益身心，無論劇集還是電影都非一般出色。BBC One、Two、Three、Four，長期盛產佳品絕作：神劇《Sherlock》BBC One的、Judi Dench 的《My Passion for Trees》（BBC Two）首映，我預先約好家中那位，要着靚啲騰出一晚像正式約會一樣在家中一同收看；紀錄片系列如Dr. Aleks Krotoski的《The Virtual Revolution》，十年前已經解剖網絡生態發人深省；Dr. James Fox（BBC Four）的《The Art of Japanese Life》，談日系侘俶哲學令人心曠神怡，都未說BBC Food、BBC Art、BBC Films（最近有星光熠熠的《The Mauritanian》及《Ammonite》）。

還有BBC Earth。

今次通街放火的，是BBC Earth，為了它的新節目《A Perfect Planet》。一個以地球及歷史作為題材，宏觀也靜思滄海桑田，看世界風雲幻變的頻道，有無人不識的國寶級主持人Sir David Attenborough。老人家今年94歲了，對大自然那好奇及熱情的眼睛永遠不老。怎樣的國家、文化、電視台，有土壤空間養出怎樣的broadcaster和naturalist。《Blue Planet》及《Planet Earth》之後，他為世人帶來了歷四年攝製的大自然奇觀紀錄劇集《A Perfect Planet》。

厲害的創作製作，該有厲害的廣告創意配合。《A Perfect Planet》讓人歎為觀止是基本，對大自然的可愛與偉大敬畏驚奇是必然，今次最重要的信息，是為了珍愛地球，對人類作出嚴正警告：”naming humans as its most destructive force”。

“A Perfect Planet”望文生義，頌讚造物神奇，異麗完美，卻暗藏卿本佳人，奈何有人類這自私無恥的生物在濫取肆虐，作賊搗毀，錦繡山河都被摧頹了。

廣告的手法層出不窮，駭人的戕害要引起夠驚人的關注，便光天化日展覽破壞。BBC廣告創作組決定玩大佢，為了警告氣候暖化、年年處處山林大火問題嚴峻，索性找個戶外billboard，放把火燒咗佢！

在曼徹斯特的街頭，一塊戶外廣告牌火光熊熊，及得上讓Frances McDormand摘下奧斯卡影后的《廣告牌殺人事件》之怒火中燒，如末世警示，任何路過的生物見狀都嚇一跳，爭相舉機，拍下異象，奔相走告。原來是水蒸氣+燈光造出來的特技視覺效果。這，叫ad stunt。

廣告牌分上下集，先出的版本來是個青蔥茂林，當中有可愛猿猴，寫着 “A Perfect Planet”；下集把同一圖像撕斷右半，換成烈焰焚林，在熊熊大火的特技和畫面下問：”But For How long？”

走遍天涯海角，去盡人類未曾踏足的地方， Sir David Attenborough見盡我們見不到的人為傷害與環境惡化，氣候變化唔是玩的，就把火燒眼眉的危機放在我們身邊眼前，有火廣告來一次放火滅火。

其實三年前他已經衝出來論膠：膠污染，提醒大家塑膠千秋萬世。”Pieces of plastic in the ocean will soon outnumber fish…we do know that plastic microparticles are now found in drinking water across the world”。停止公害，保育地球，是一種自愛。

常存一份感念地球奧妙的心態，不忘大自然的瑰麗和脆弱，可讓我們選擇保護地球。所以他一生不倦的，”remind people of what they have forgotten, and what is sometimes hard to remember – why we are in love with the world we live in”。

忽然想，本來，我們是有香港電台的，雖然窮很多。那隻火中猴，有點物傷其類。

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