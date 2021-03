醉酒的人大叫自己沒醉,騙子高呼別人說謊,不懂藝術的modern「呃tist」廟堂之上指責藝術作品低俗,有種特別誠實的感覺。

反面肯定,有「逆fact check」作用,差不多如Q嘜保證:真的假不了喇。是荷蘭叻說自己最聰明,君子劍岳不群對你強烈譴責,還是《Game of Thrones》永不說謊的Jon Snow罵你忠誠廢物,是有分別的。

中國廣電總局早前宣布要將BBC世界新聞頻道(BBC World News)下架,《環時》力斥:BBC就是謠言工廠;然後我得悉BBC通街放火,就像icing on the cake,如獲至寶。

利申,我是BBC迷,現在早上起床,會開BBC Sounds揀節目聽,從小便愛看BBC的一切。它的資訊節目由醫學、科技、到飲食都營養豐富,有益身心,無論劇集還是電影都非一般出色。BBC One、Two、Three、Four,長期盛產佳品絕作:神劇《Sherlock》BBC One的、Judi Dench 的《My Passion for Trees》(BBC Two)首映,我預先約好家中那位,要着靚啲騰出一晚像正式約會一樣在家中一同收看;紀錄片系列如Dr. Aleks Krotoski的《The Virtual Revolution》,十年前已經解剖網絡生態發人深省;Dr. James Fox(BBC Four)的《The Art of Japanese Life》,談日系侘俶哲學令人心曠神怡,都未說BBC Food、BBC Art、BBC Films(最近有星光熠熠的《The Mauritanian》及《Ammonite》)。

還有BBC Earth。

今次通街放火的,是BBC Earth,為了它的新節目《A Perfect Planet》。一個以地球及歷史作為題材,宏觀也靜思滄海桑田,看世界風雲幻變的頻道,有無人不識的國寶級主持人Sir David Attenborough。老人家今年94歲了,對大自然那好奇及熱情的眼睛永遠不老。怎樣的國家、文化、電視台,有土壤空間養出怎樣的broadcaster和naturalist。《Blue Planet》及《Planet Earth》之後,他為世人帶來了歷四年攝製的大自然奇觀紀錄劇集《A Perfect Planet》。

厲害的創作製作,該有厲害的廣告創意配合。《A Perfect Planet》讓人歎為觀止是基本,對大自然的可愛與偉大敬畏驚奇是必然,今次最重要的信息,是為了珍愛地球,對人類作出嚴正警告:”naming humans as its most destructive force”。

“A Perfect Planet”望文生義,頌讚造物神奇,異麗完美,卻暗藏卿本佳人,奈何有人類這自私無恥的生物在濫取肆虐,作賊搗毀,錦繡山河都被摧頹了。

廣告的手法層出不窮,駭人的戕害要引起夠驚人的關注,便光天化日展覽破壞。BBC廣告創作組決定玩大佢,為了警告氣候暖化、年年處處山林大火問題嚴峻,索性找個戶外billboard,放把火燒咗佢!

在曼徹斯特的街頭,一塊戶外廣告牌火光熊熊,及得上讓Frances McDormand摘下奧斯卡影后的《廣告牌殺人事件》之怒火中燒,如末世警示,任何路過的生物見狀都嚇一跳,爭相舉機,拍下異象,奔相走告。原來是水蒸氣+燈光造出來的特技視覺效果。這,叫ad stunt。

廣告牌分上下集,先出的版本來是個青蔥茂林,當中有可愛猿猴,寫着 “A Perfect Planet”;下集把同一圖像撕斷右半,換成烈焰焚林,在熊熊大火的特技和畫面下問:”But For How long?”

走遍天涯海角,去盡人類未曾踏足的地方, Sir David Attenborough見盡我們見不到的人為傷害與環境惡化,氣候變化唔是玩的,就把火燒眼眉的危機放在我們身邊眼前,有火廣告來一次放火滅火。

其實三年前他已經衝出來論膠:膠污染,提醒大家塑膠千秋萬世。”Pieces of plastic in the ocean will soon outnumber fish…we do know that plastic microparticles are now found in drinking water across the world”。停止公害,保育地球,是一種自愛。

常存一份感念地球奧妙的心態,不忘大自然的瑰麗和脆弱,可讓我們選擇保護地球。所以他一生不倦的,”remind people of what they have forgotten, and what is sometimes hard to remember – why we are in love with the world we live in”。

忽然想,本來,我們是有香港電台的,雖然窮很多。那隻火中猴,有點物傷其類。

https://mewe.com/p/budming

IG:budmingbudming