下午是傑的第六次相親，他一早醒來只覺疲憊，不願起身，看着天越來越光。隔壁房間鬧鐘響了，又傳來窸窸窣窣衣物摩擦的聲音，母親也醒了。每次相親，母親都鄭重其事打扮半天，她不愛化妝，但總記得塗赭色的口紅，顯得莊重，只是如今天天也帶口罩，倒也無所謂了。

不多久，母親敲門催促，他嘆口氣從衣櫃中翻出一套休閒套裝，穿好去洗漱。母親煮好杯麵，又擺好兩個便利店買來的滷蛋，這已是豐盛的早餐了。父親去世多年，母親始終沒有學會煮飯，傑倒是廚藝高強，只是週末不願早起，往常母親隨便去樓下買些點心，眼前這陣仗看得出今日她是極度認真了。

相親的女孩23歲，大學畢業，剛考取了公務員，看相片樣貌端正，普普通通很嫻靜的樣子。母親很是滿意，飯桌上又點評起上幾次的失敗案例：「下午這個面相很好，不爭不搶，這樣的人一起生活，輕鬆愉快。不似之前那幾個，能說會道得不得了，一刻也不安靜，功利心又大，和你讀書時那個女朋友一模一樣，萬萬要不得……」

他昨晚偷偷去前女友的個人網站看過，那是個能說會道的人，網站更新了她最近在新加坡公開演講的視頻資料。這麼多年過去，她面容老了些，可眼睛裏仍然閃爍着光芒。熱戀時，兩人總有說不完的話。可是母親不喜歡這樣的女孩，只見過一兩次面就全盤否定：「你別看她好像很厲害的樣子，這樣的人太強勢，以後不單要控制你，可能連我都要管呢。」

話說多幾次，他不知不覺就聽進去了。在他眼中，女友不再那麼可愛有趣，倒真的有點控制慾旺盛的蛛絲馬跡。他被母親控制慣了，一想到婚後換一個人管他，就無限厭煩。分手後，休息了一陣子，倒也沒有多傷心，很快母親安排了第一次相親。

電郵：allisoninheidelberg@gmail.com

逢星期日、一刊登