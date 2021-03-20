中美會談在阿拉斯加展開。美方布林肯直斥中國對香港等的行為威脅全球秩序；中方楊潔篪反駁「中國有中國式的民主」……火藥味甚濃。香港的水深火熱巢破城傾，有目共睹卻無助，大家別再騙自己了。

看那些冤獄囚徒，未審先坐牢的現實，還有為避宣誓效忠的公務員，提早退休或跳船的創歷史新高，立法會已全面受管治，大量公帑撥備快速通過倒錢落海，建制派要求教育局在全港學校設閉路電視監察老師和學生。公職人員、教師、社工、醫護、律師、導演、演員……各行各業集體宣誓的日子還遠嗎？

藝發局資助電影發展本來就有「內鬼」，不順暢，一旦說白了，干預了，凍過水。別說電影已死，其實一切文化、藝術、創作、出版……在淪落的城市中，在借疫打壓民意的廢柴政府手上，全屬「奢侈品」。

這天路過筲箕灣，記得有人推介一熱狗店，找到了，而太安樓又有不少美食，和天仁「913茶王」，便買了一堆。

西灣河文娛中心水靜鵝飛，順便去拎些單張，看此時勢還有什麼演出？竟要嘟安心出行碼或登記個人資料。拎單張而已，這些擾民手段有防疫抗疫之效嗎？正如政府不封關，反報復式突襲封區檢測，無半點實效，勞民傷財天怒人怨。

在寂靜幽暗的文娛中心，原來也放滿了各區節目宣傳品，都不知能否如期演出？當中也有不少粵劇表演，雖然今日已無大老倌，都是些二打六三四線、過氣、不紅，甚至圈內娛己娛人，但他們仍堅持着這份精神上的「奢侈」，亦有心人。