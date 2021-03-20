去年疫情初起不久，便是賽馬盛事打吡大賽，打吡乃譯自Derby（英國發音），若用美國式發音，便是der-bi，不是da-bi了，既然是音譯，何故原來寫成打吡，不用打比？本來無傷大雅，但馬圈前輩張福元先生精研英國賽馬，卻以為用電腦打字機，「打比」較「打吡」更省時，不用「口」傍嘛，馬會諸公不知會否考慮此細微之處，以後把「打吡」改為「打比」？

時間過得快，疫情期間苦中作樂，又到2021年打比大賽了，還記得2020年打比，兩位朋友有幸參加，雖然估計難與「金鎗六十」匹敵，但養馬能夠參加打比的馬主，為數不多，參賽打比，是馬主的夢想；兩位朋友都邀請左丁山到沙圈觀賽，到了最後一刻，有親人自英國返港，限於馬會的社交檢疫要求，為慎重計，左丁山只好放棄到馬場見證打比大賽。馬會的管理疫情的措施認真，可說是全港最嚴格，騎師練馬師馬伕等等皆常檢測，未有健身室群組染疫之前，馬會已強烈勸喻騎練人員不要到公共食肆吃飯飲茶，一年多以來，香港賽馬能順利舉行，把疫情拒諸門外，馬場內完全「清零」，馬會盡顯功力。

今日沙田打比大賽，有14匹參賽馬，有幾個特點，（一）大馬房佔最多份額，蔡約翰三匹：「勁博」、「幸運快車」、「銀馳」；告東尼兩匹：「幸福老撾」、「包裝永旺」；希斯兩匹：「包裝永勝」、「倬躍錦標」；韋達兩匹「將王」、「恭喜發才」；苗禮德兩匹：「勇戰神駒」、「智慧神駒」。上述馬房已佔了11匹。（二）以馬主計，榮智健兩匹，余潤興父子兩匹，李文斌兩匹，三家人佔了六匹，是罕見現象，同馬主／同馬房馬，究竟那一匹是主力，很傷馬迷腦筋。14駒之中看來沒有一匹是「金鎗六十」之類的穩勝馬，實力非常平均。細看過往賽績，有4號「包裝永勝」（傳聞身價千六至千七萬），5號「飛輪閃耀」，7號「將王」及8號「勇戰神駒」四駒曾跑過2000米，晨操則以7號「將王」、8號「勇戰神駒」及10號「銀馳」最積極。簡單地看，7號「將王」與8號「勇戰神駒」兩匹可看高一線，但冠軍騎師莫雷拉老早選擇1號「澤心星」，不作他想，每一位騎師都望贏打比，名利兼收，莫雷拉是否已認定「澤心星」贏打比機會最高？今年打比水準不是最高，就是因為平均，更有趣味性。左丁山的選擇是2，4，5，7，8五駒互串。