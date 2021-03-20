純情戲院擁躉稍安勿躁，有得揀，我當然一定揀去電影院看電影，不過親愛的，殘酷事實擺在眼前，自從去年十月底法國戲院大門上鎖之後，至今幾乎五個月，根本沒有任何選擇，香港就話年初七榮光歸銀幕啫，巴黎依舊處於黑暗時代呀，一係咬緊牙關乜都唔睇，否則只能透過電視、電腦或者手機和電影發生關係。寧為玉碎這種高貴的情操我不是沒有，但如果連娛樂都那麼執着，豈不是把原本高貴的情操搞到cheap晒，就像日光日白都着住件晚禮服招搖過市，點會仲有人覺得三更半夜身光頸靚華麗登場馨香？既然對留戀八十年代香港影壇黃金時代的老餅嗤之以鼻，笑他死牛一邊頸不肯與時並進，為什麼抗拒觀影新常態？講到明煮飯仔，何必堅持非得衣冠楚楚去酒樓才進食，坐在家裏笠記牛記開餐不是更舒服嗎？

而且不要賴晒武肺拖累戲院，串流的大趨勢，約莫十年前已經山雨欲來，分影壇一杯羮是遲早的事，就算你嫌一七年奉俊昊導演的《玉子》偏門，一八年墨西哥的《羅馬》大殺金球獎金像獎，「世鈞，我們回不去了」指的是什麼，簡直有目共睹。今屆奧斯卡八部最佳影片入圍作品，《曼克》和《芝加哥七人案：驚世審判》同為Netflix製作，前景如何毋庸爭拗。作為媒介，串流還真有股自由民主氣息，譬如上星期高先戲院臨時抽起《理大圍城》，原因天知地知你知我知，社交平台便立即有人發起合力推薦運動，以爬山的堅毅氣力知會Netflix採購部，希望他們能夠安排上架。單單因為這樣，我就認為串流十分抵錫。