朋友莫君揚言香港影壇喜劇男明星豈止一個史提芬．周？此言真確，扳起十根指頭數，老一代有馬師曾、新馬仔、鄧寄塵、許英秀、梁醒波、高魯泉、歐陽儉、李海泉、蕭錦、朱由高、矮冬瓜、西瓜刨；近代的，野峰、伊雷、洪金寶、麥嘉、石天、許冠文，一大堆，數不盡。上述諸星，皆一時瑜亮，難分軒輊，如何選別，只隨人意。倘問我最欣賞誰？一時之間答不上來，老人戀舊，還是偏向新馬仔、鄧寄塵、梁醒波。莫君提示周星馳的技藝承自老馬的《審死官》，為表敬重，重演《審死官》，可老馬絕技：說，噱、逗、啃，星爺付諸厥如，只好改為無厘頭代之，觀眾受落，一舉成名。說真的，周星馳非為我所最鍾愛的喜劇演員，近代的我選許冠文、麥嘉，兩者都有數面之緣。一零年，與許冠文曾在上海影展見過一面，《龍虎風雲》重演，香港一班影人遠赴上海湊興，電梯中相逢，僅點頭招應，沒有言語，活脫脫是銀幕上一個模樣的冷面笑匠。

麥嘉較熟，我為他寫了個劇本《龍虎風雲》，只在陳述故事時見過面，到進入度橋階段，麥嘉不見了，去了炒股。銀幕上麥嘉滑稽逗笑，真人沉默寡言，不拘言笑，銀幕上、銀幕下，截然是不同的人。麥嘉的光頭神探，贏盡口碑，可我喜歡的是他仿老馬唱粵曲，鬼馬多端，居然有八分神似。許冠文出身自TVB，七一年憑《雙星報喜》一炮而紅，復為李黑相中選為《大軍閥》男角，有異議，以秦煌更佳，李黑駁之曰「米高有深層次的戲劇感」，堵住天下悠悠之口。《大軍閥》紅了米高，邵氏抓不住他，改投嘉禾，拍了《鬼馬雙星》、《半斤八両》等平民階層喜劇，才高八斗，言語之妙，諷刺之深，同行望塵嘆息，終成七十年代香港電影喜劇主流。米高、麥嘉之後，能掀起喜劇潮流者，自是星爺，《喜劇之王》叫好叫座，《食神》更上層樓。如今彼等漸次引退，繼承者難有，香港喜劇亦徐徐步進死胡同。