台灣「鮭魚之亂」鬧了兩三天，隨即平定，幸好無人傷亡。

漢朝有七國之亂，唐朝有安史之亂，清朝有三藩之亂、太平天國之亂。亂亂亂，算起來，歷代之亂都不及中華民國在台灣爆棚；台灣無論滿漢全席或芝麻綠豆大小事，都取名為「XX之亂」。

早幾年廁紙一箱一箱的遭搶購光光，史稱「廁紙之亂」，實應正名為「七國咁亂」。去年疫情初起，口罩實施配額制，史稱「口罩之亂」。此亂不久即因防疫得力而平定，除了中共軍機全年無休擾台之外，日子尚算太平，全球為瘟疫所困之際，這「鬼島」在外媒眼中乃人間天國。

看歷史，主要觀因果、察人性。「鮭魚之亂」，從「口罩之亂」平定為因：生活太平如天國，對內部台版安史之亂麻痹，「制水之亂」臨頭，結出「鮭魚之亂」的果。

一間壽司店，推出為期兩天優惠，但凡諧音姓「魚」，或名字有「鮭魚」的話，即可免費任吃三文魚，竟然掀起一片改名潮。雖然真正為此改名只有百多人，但能成為二千幾萬人關注話題，鋒芒蓋過當下絕代八卦，還榮登英日媒體各自表述感受，不可謂不嚇人。

台灣容許公民改名，手續簡便，於是，就這樣就引得百人為節省五斗米而折腰，最厲害一位吞了九千台幣鮭魚餐，吃到飽得不能穿襪子，還不是折腰？最慘烈一位沈先生，忙着爭取福利，忘了最多改名三次法規，最後「沈鮭魚」這姓名如業隨身，後悔莫及。

如此看來，這次來亂的全民話題，應正名「五斗米之亂」。

是的，這不算大事，用台語說：實在「嘸蝦米大代誌」。或許是我多事，蝦米大的話題，在這大時代，要記下日誌，應會是「三藩之亂」。三次改名，煩不煩啊，「沈鮭魚」先生們，都忽略了免費的最貴，沒法「過到飽」的，是時間。往還民政事務所與壽司店之間，樂觀一點看，是難得有這份閒暇，沒因「制水之亂」，還有「阿共仔文攻武嚇之亂」、「藻礁公投變政治惡鬥之亂」，亂了原來生活，從淡定到鎮定，亦是正向生命。

前幾天，朋友說要請我吃鮭魚，問這位「余」先生：對水電雙缺，會影響台積電運作，撼動「矽國神山」護台地位怎麼看。余先生問：為什麼要搞公投啊？政治太髒太複雜，吃到飽最簡單。

「鮭魚之亂」，好好笑又極可笑，很有周星馳電影荒誕無釐頭喜感，他喜劇背後，總有惘惘陰影，讓我想起「貪便宜之亂」，促成中共「以商逼政」、所謂「惠台政策」之亂 。