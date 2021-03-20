若非年初二帶我行山的Pauline提醒，竟不知這二度之約竟是已在一個月後，她說今回是龍抬頭的二月初二，可真是個吉日呢，雲淡風輕，不冷不熱，同行者還多了一位小明妹妹變成了三人行。

忽然想起多年前，曾有過莽山之行，那時是參加了一個兩日遊之旅；同行的有地產巧巧和水晶安娜；當日大部份情景早已忘懷，只記得那晚在酒店房中欣賞到一輪奇特皎潔晶瑩的皓月當頭，回港後閱報方知此月非尋常月，今生今世不可能再見到，要百年後才有此奇逢。而大白天細雨中徒步莽山的狼狽如今已是不堪回首，上上下下高高低低，而當年的我還比今日的我年輕了好幾歲，竟有不勝體力負荷之感；幸好當晚有這一輪百年難見的月亮彌補了，思之更覺不虛此行。

難得一個沒有馬跑又不需要為每週回來一次的吾兒下廚的禮拜天；三人組成的小隊順利成行，一月前山道旁的吊鐘花多半已凋謝了，那遠遠近近撲朔迷離的綠卻還在，山上的人忽然多了起來，這次Pauline在徵得兩人同意之下，走的是另一條山路，高踞的石階一條又一條的還真不少，也見識了幾處當年埋鍋造飯所砌成的山野飯堂；大大小小的灶頭羅列着，隱約中竟嗅到戰亂中走難人草草果腹的飯菜香味，更意外的是遇到了久矣不見的另一芸是和我同名的何芸；原來她也是山中常客呢。同行者一個比我年輕二十餘，另一個則小了五歲，本來以為從未行山的她未必能適應，誰知她面不紅氣不喘閒閒走來有如山路已經走慣的高手。

二月二龍抬頭，那麼三月三呢？也將會是月光復甦的吉日吧。