高先戲院突然宣佈不放映「理大圍城」，顯見某方面政治壓力大到無倫，香港不再有藝術表達自由，不按照既定制度辦事，電影創作，會不斷受到打壓。最近有人要籌拍一套著名學者電影，左丁山向一啲熱心人士潑冷水：「你地編好劇本，駛唔駛送去中聯辦呀？」學者電影不能平鋪直敍，劇情難免涉及一啲政治觀點，今時今日，邊個孭得起後果？

新任廣播處長李百全一上任就顯威風，抽起一兩集訪問，又唔肯說明原因，顯然係一名典型奉命鎮壓港台自由創作的政務技術官僚。佢有一句說話幾好笑，就係港台以後要寫好製作指引，設一個編輯委員會，以保證製作合規。咁就反映出李百全不知創作為何物，請佢先睇一套電影Ford v Ferrari，係2019年電影，曾獲奧斯卡最佳音效剪輯，最佳剪輯獎。主要內容係紀述美國汽車業名人李艾奧卡，佢答應福特二世在24小時勒芒拉力賽，設計新福特Mustang去砌低法拉利，搵到著名賽車手（已退休）的Shelby（麥特戴蒙飾演）設計新車，卒在1966年贏到錦標，令福特汽車公司聲名大振，之後連續在1967至1969年再贏三屆。

福特二世最初叫公司高官監管Shelby，樣樣要管制，保證Shelby依公司規則行事，後來Shelby大怒，直接找福特二世講：「委員會冇可能贏到勒芒，以後我說了算，否則拉倒。」大公司委員會要討論賽車設計，駕車人選，汽車製造各方面，費時失事，左改右改，人人同意嘅新車各方面毫無個性及特別性能，點贏法拉利呀？福特二世最後接納Shelby意見，不再干預，於是GT40為福特帶來巨大聲譽。

電台電視台創作，用人勿疑，創作人知道底線何在，已經唔敢去得盡，再要通過甚麼編輯委員會評審，乜稜角都冇晒，出品一定平平無奇，變成悶蛋。

講咁多又點吖，形勢比人強，李百全講乜就乜，唔怪得有個別電台資深人士提早退休，冇眼睇。當「完善選舉制度」立法之後，立法會成為政府/中聯辦附庸，立甚麼法都容易，特區政府到時唔好假惺惺咯，索性將港台徹底改組為中央電台香港版，新聞報導只讀新聞處新聞稿咪得囉，「完善電台運作」吖嘛。