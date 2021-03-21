橋唔怕舊，至緊要受，既然祈福黨已經浩浩蕩蕩捲土重來，性交轉運還遠嗎，各位目標老襯不妨齋戒沐浴靜候佳音，你咪話，時光以這樣的方式倒流，畢竟也是一種逃避現實途徑，閉上雙眼幻想自己回到二十年前，社會秩序仍然依照一國兩制運作，毋庸步步為營閃避國安法，損失區區十零廿萬簡直物有所值。橫又劏掂又劏，識揀的香港人當然揀後者，起碼破財之餘有點實際收穫，雙修的法師雖然未必具備八分池昌旭身材，甚至不及你豪宅大堂那個看更伯伯威武，但人不可貌相啊，塵世間深藏不露身懷絕技的異士多的是，未食過千祈唔好嫌棄。況且煙霧彌漫滿天神佛的場景非常kinky，直頭刺激過先排瘋傳的地鐵車廂全裸自慰，我係你就無論如何拒絕祈福黨誘惑，疊埋心水等運到。

專向無知老人家埋手的老千，鼓動如簧之舌欺騙阿婆棺材本，不但損陰德而且大材小用，一不留神還會畀差人拉去坐監，太不合化算了，倒不如改邪歸正打份政府工，搵銀速度縱使稍緩，鐵飯碗勝在長食長有，透過公關手段請君入甕的技能一樣可以高度發揮——最近坊間不是有無恥之徒惡意抹黑科興疫苗，又話會打死人，又話打完會面癱，搞到人心惶惶，預約頻頻甩底嗎？祈福黨員對長者心理素有研究，深諳引導他們乖乖就範之道，正是科興接種場應該重用的才俊，保證與林鄭相逢恨晚，志趣相投一拍即合。由他們出馬做說客，施展冧愛斯基摩人買冰的絕技，阿婆阿伯阿姨阿叔怎麼逃得出他們手指罅，振興國貨的偉業易如反掌，三日之內接種量肯定超越復必泰。