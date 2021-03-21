里爾克說：「有一種古老的仇恨，在人生與大業之間。」（irgendwo ist eine alte Feindschaft / zwischen dem Leben und der großen Arbeit）講的是藝術追求與現實生活的衝突。然而杜琪峯似乎拿捏到平衡點，有說他一年拍三部戲，一部對得住老闆，一部對得住觀眾，一部對得住自己。十八年前的《大隻佬》，也許能同時滿足三個願望。

劉德華演的大隻佬原是和尚，法號了因。他的好友小翠（這名字今天已觸紅線）被孫果在山上殺害，了因尋孫不得，打樹洩憤，誤殺小鳥，由是看見因果，知道小鳥、小翠何故被殺，也知道孫果何故殺人。了因覺得是公道的，只是沒法再做和尚。

後來他遇上張栢芝演的善良女警（這人設今天很「正確」）李鳳儀，看到她背後總有一個殺人如麻的日本兵影像，心知她必遭不測。了因盡力要改變結局，發現徒勞無功，只能向李鳳儀解釋：「李鳳儀不是日本兵，日本兵不是李鳳儀，但日本兵殺了人，李鳳儀便要死。」

這解釋很多人聽不懂，因為一般人理解的投胎輪迴，前世的你也是你，李鳳儀怎會不是日本兵？但佛家講「無我」，認為一切眾緣和合，沒有所謂轉世的靈魂。從某角度看，輪迴也不必以生死為分水嶺，因為十年前跟今天的你，可能已判若兩人；我自己就覺得，連搬一次屋也可變化氣場，修訂性格。道行最高者，大概觀照到自己分分秒秒在「輪迴」。

李鳳儀明白宿命後，決定死得有意義一點，於是上山找孫果，以解了因心結。她果然被殺，了因憤怒不已，誓找孫果償命，卻在山上碰見另一個了因（即心魔），兩人大打出手，電光石火間了因頓悟「冤冤相報何時了」，於是放下屠刀，最後重披袈裟。結局是什麼意思呢？

之前大隻佬只看見業力，未有澈悟因果；末了他終於明白，修行的意義不是改變過去的業，而是控制今天的因（所以角色才叫「了因」）。李鳳儀之死與了因之悟是一體兩面：你無法改變既成結局，但仍能活在當下，創造意義，而現在每一粒種子，將來必會結果。佛的眼中，世間沒有努力是徒勞的——此即百丈禪師所謂「不昧因果」。