那次相親是在一家商場，母親開車送傑去到樓下，交代幾句後，他去六樓咖啡廳等女孩，母親則去到三樓家品部挑床單。女孩也很準時，靦腆落座，低頭不語。傑主動說起幾個話題，對方很認真聽過後，簡單附和幾句，又陷入沈默。他忍不住又把這女孩和前任比較，顯然母親是對的，前任太過活潑，哪會有這樣文靜謙恭。但說多幾句他又覺得累，話題都是有趣無回，略顯無聊。

女孩大約覺察到他的不耐煩，抬頭明媚一笑：「聽說你閒時喜愛彈琴，我最喜歡音樂，不知道你愛彈哪種曲風呢？」午後陽光恰好打在她的烏黑長髮上，眼前一圈淺淺的光。他正要回答，母親不知何時已經進來，坐在他身邊，很正式地介紹起自己，女孩又拘謹起來，點頭欠身，以示尊重。母親不知為何忽然講起一些他幼時的事情，不是趣事，只有大堆細節的堆砌，女孩恭敬地聽着，不再說話。他的目光在兩人之間轉移，女人啊，他想，真是歲月的動物。母親大約也這樣可愛過吧，但失敗的婚姻硬生生把她拖成一個這樣令人害怕的老人。

回程路上，母親並不委婉地問：「感覺如何？喜歡嗎？」他很尷尬，不願這樣赤裸討論這樣的情感，「還好，她很斯文。」母親點頭，目不斜視接續駕車，沒過多久又說：「斯文當然好，可為免過於淺薄，她的談吐讓我有些失望，畢竟不是名校出身。將來你們有了孩子，我擔心她無法教育好孩子呢……」母親學歷很高，對他一直沒有別的要求，只要成績好，其他什麼也無所謂，提出這樣的要求，好像也無可厚非。

過幾日女孩聯絡他問要不要一起看電影，母親說：「沒有結果的事情，就不要浪費人家的時間吧。」他有點想念那頭烏髮，但看着母親淡漠的臉，他還是沒有回覆。

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