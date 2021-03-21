還是最近才在香港紅火的，多了人在家煮食，市面上也湧現大量不同牌子的台灣鴨血即食料理，有附送冬粉、意粉的，可放湯或火鍋、拌麵……很方便。

在台灣，鴨血是常見小吃，很受歡迎。不過都是「邪惡」的麻辣湯底，不但麻、辣，還臭，若加了臭豆腐，更臭，這是「臭臭鍋」的必備食材，鴨血稱「紅豆腐」或「血豆腐」。

鴨血是一種不錯的排毒食物，人體灰塵污物的清道夫，好處有：養肝補血、排毒通便、病後調理，其血紅素鐵還可預防冠心病和動脈硬化。由於含脂肪量低，營養價值高，所以也算「小補」，不能當主食。我們喜歡它的滑嫩Q靭口感——但若太過「彈牙」，可能裏面摻了膠類添加劑或化學物質，若非鮮買，也很難「望聞問切」，只打開包裝袋，各安天命。

大家也不免懷疑，統統是香濃麻辣的，不但嗆喉易上火，亦掩蓋了一切找不出真相，「邪惡」不止於味道。

所有動物血，都是「下欄嘢」，相比肉、骨、內臟……，屬次或三等，雖不致於廢物也不是垃圾，到底不能當上菜，現鴨血攀升到此地位，也很不錯了，還有滷水店中見到一磚一磚的鵝紅，也比一般動物血貴些。雞紅、豬紅就便宜了，因較常見易取。

取血過程簡單，動物被屠宰放血，放入乾淨容器中靜置10分鐘左右，會自動凝結，之後可加工製作。

自從我做research參觀過殺豬過程後，不吃豬紅——電擊屠宰，割喉放血，在池中收集，有牠們垂死掙扎的口水、眼淚、體液、大小便、毛……髒臭噁心，雖經過濾清理，總有陰影。還有，市面上有假豬紅，用血粉和化工原料做的，甚至仿製成鴨血以賣得高價……

所以，不再想下去。