好久沒出書，這天竟然收到出版社寄來的版稅支票。打電話去出版社，跟蘇經理說現在香港的書店裏都看不到我的書了，怎麼還有這等好事？蘇經理說，這是電子書的版稅。實體書店沒賣的書，網上電子書倒是繼續有生意。蘇經理告訴我，除了電子書版稅，另外還有一筆版說，也會送到。

原來「香港書刊版權授權協會」（「版權協會」）為了支持香港作家及本地出版，從去年開始做了一個為期三年的「推廣本地出版書籍及閱讀文化先導計劃」，總而言之，就是配合圖書館網上平台，將大約十萬冊的本地書籍封面、內容摘要和作者簡介等資料電子化，連結到香港的公共圖書館的目錄，吸引讀者在網上借閱。在這個計劃下，「版權協會」跟特區政府爭取了一筆資金，作為版稅付給出版社和作者。

出版社和作者只要有書在圖書館，就可以獲得指定的金額，逐本計算，有幾本書，分多少版稅。雖然不是什麼大數目，但起碼端正了版權版稅的概念。有的圖書館藏書，出版社已經結業，那麼作者則一樣可以在版權協會的網站註冊賬戶後，由協會代為領取版稅。十萬冊書是個龐大的數量，全部電子化，本本計版稅，版權協會的工作量之大也可想而知。

據報我出過的書，在香港的圖書館裏有六十五本館藏，是好幾家出版社的出品，有的可能連自己家裏都沒有了，但現在竟然有人幫我收版稅，真不錯。