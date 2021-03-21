三月五日，中共人大副委員長王晨宣布廢棄香港現行選舉辦法：「我們要建立有香港特色的選舉制度，全程審查參選與任職資格。」這話當然又是合情合理，但有點令人納罕。

首先，既云「香港特色」，香港小民對這次制度改革，怎麼完全不得置喙，連人大將議決香港選舉制度，事前都不得而知，到開會那天才見於議程。然則「香港特色」從何而來？

此外，據中共說，全程審查參選資格，是要保證「愛國者治港」，而「愛國者管治」原則，並非新中國特有。三月四日，政協副主席梁振英就說：「任何國家，都不會容許不愛國者加入政府。『愛國者管治』的觀念，在西方民主國家也很普遍。」三月五日，中共駐港辦公室還說：「任何國家，管治權都必須愛國者掌握。這是普世公理。」但既然是普世公理，怎麼卻說香港的選舉制度須具「香港特色」？普、特二字，在現代漢語之中，莫非隨時可以由反義詞變做同義詞？

中共常說要行「有中國特色的社會主義」，又說「要堅定不移地走有中國特色的民主政治發展道路」，現在，連香港都要「建立有香港特色的選舉制度」。他們事事都要有這樣那樣的特色，以後就請不要說什麼「西方民主國家也是這樣」、「根據國際慣例」等等。而「中國特色」或「香港特色」，一律改為「中共特色」，就更加妥貼。畢竟黨等於國。這是中華人民共和國的特色。