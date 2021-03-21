吳宇森﹑許鞍華﹑羅啟銳拍的香港，都有濃得化不開的香港味，周星馳夠創意，杜琪峯精於說故事，也都空前成功。香港故事永遠拍不完，也永遠吸引那些香港以外的觀眾。香港是有故事的地方，只有香港電影人能拍香港。

香港的武俠片獨步世界，是一整個時代的寫照。我們曾經創造過文化輝煌，不需要妄自菲薄，說香港電影已死。

有影響力的影片不一定是大片，小投資也能出奇跡。黑澤明的《羅生門》千古不朽，都是小場面爛衫戲。近年是枝裕和的《小偷家族》也不是大投資，但題材大膽，人物出彩，也讓觀眾喜歡。

據說香港電影不重視劇本，有的導演連劇本也沒有，現場亂湊一下就拍。早年有導演用七天時間就拍了一部片，那樣能成功也就是神仙了。

香港編劇待遇不高，很多人交了劇本最終收不足錢。劇本劇本， 一劇之本，不重視劇本不可能拍出好片，但電影投資大部份都給了明星，編劇倒像可有可無。其實明星遇上壞劇本，明星一點都不管用，有些明星很紅，但如果問她拍了什麼電影，可能你一部都說不上來。

不是編劇為明星服務，應該反過來，明星為編劇服務，明星只是把編劇創造的人物故事演繹出來而已。一個好劇本，根本不需要明星撐場，找一個名不見經傳的好演員即可，史上好影片，並不都是明星的作品。一個好劇本足以捧紅一個無名之輩，一個明星也會毀在一個壞劇本手裏。

那些傳世的好影片，都沒有人記得編劇是誰，這是很不公平的事。編劇不受重視，劇本不值錢，影響所及，就是影片的質量不高。香港最好的影片，都立意新穎，情節精采，對白傳神，那些都不可能去到現場才「度」出來，都要在編劇階段絞腦汁構想。不重視編劇，影片就沒有根基。

近期的《夜更》簡潔含蓄，令人回味，哪裏有明星？有人敢投資，拍一部以反送中運動為背景的影片，一定是史詩級別，也一定有國際市場。