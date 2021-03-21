湯家驊自稱受害者。大家沒聽錯，受害原因：接近黨的人，被標籤為共產黨支持者，額頭貼上負面人三個字。

受害過程：不明，或心知肚明。

每個人都是自己的法官，法庭就在床上，夜半無人睡不着時，隨時都可以開庭，歡迎自己其他「人格」出席當陪審團。受害過程是自願或被迫後半自願，湯生是資深大狀，應該有能力在結案前，一人分飾控辯雙方，各自雄辯滔滔。

控方問自己：為什麼走入建制，就是支持共產黨。我最初看透了公民黨不行了，做黨不喜歡的事，黨不放心，則絕不可能容許香港有普選，於是走一條中道，成立智庫，培養能人，以至加入行局，都是為香港好；如果你知道我苦衷，何以沒一點感動？還揶揄諷刺臭罵，我當然走近黨的受害者。

辯方反問自己：法官大人，請控方小心發言，執政黨很丟臉嗎？這供詞請別記錄在案。也請別離題，負面人標籤別賴在共產黨上頭。再者，你的確是走得很近，跟張曉明走半哩長街，在你口中變成浪漫之旅，建制派以至特首，都沒這麼肉麻過。飽受不接受你浪漫轉身的人，與黨的親疏關係不是重點，是你從「廿三條關注組」到「四十五條關注組」反廿三條、支持特首普選，到今天為「完善選舉」辯護，思想轉變太大太快，一定有古怪，被罵得剛剛好而已。

控方問自己：不公平，大家都有幫腔，何以刁民獨厚於我？

辯方反問自己：跟秋北、愛詩、穎妍、國健、若驊比較，是侮辱我，我才勝他們十倍，沒錯，有機會我將十倍奉還給香港人。可惜啊，明知愛國等於愛黨，忠誠讓我變成湯渣，是可以循環再用的廢物。還有，我問我，所謂「被害」過程有享受過快感嗎？有，則罵死無怨，愛港無悔。

控方反問自己：這又不是性侵案，你這是檢討受害者。

辯方反問自己：我是不是加害者還說不準，受共產黨所害若出於自願，檢討是完善自我。既然對民主黨說，愛國就愛國啦，有什麼羞恥？這麼就是受害？

湯官自己也不耐煩，忽然插話：兩位湯生，請你們前來一下。不認同愛國愛黨的流亡人士，都說被黨批判是種光榮，

倒過來說，受美國制裁者，也表示沒問題，一點點不方便證明自己很重要。現在被少數反中亂港人士痛罵，不是受害，是證明你厲害。你居然呱呱叫被害了，看看司長們怎麼吹喇叭的？你究竟想貞節牌坊由共黨抑或是前黨友頒發給你？究竟你想當律政司還是國師？搞清楚才再開庭吧。現在先還押親共建制牢籠去！