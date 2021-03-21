美國國務卿布林肯在阿拉斯加會見太平洋彼岸來訪之大國外交領導人，雙方火藥味交鋒。對方一輪精武門風格之強攻，控訴美國「屠殺黑人」等殘酷行為長達十七分鐘，布林肯叫回記者，說：我們也有種種不足，但我們能面對和糾正錯誤。

這種答案，典型的左膠書生。對方抓緊美國患上「政治正確」的毒癖，以PC為武器切入美左的軟肋。布林肯卻承認：美國有許多黑人被「屠殺」是事實，這一點，美國已經輸了底線。

美國聯邦政府並無屠殺黑人。地方州政府的個別警察，偶有不幸的誤殺個案。布林肯可以補充：正如貴國省市縣有少量的公安也貪污。

布林肯還可以文化多元：「如貴國諺語有云：『林子大了，什麼鳥都有』（Forest so big, all birds have.）但是美國人有自衛的自由。就在昨天，我聽說紐約一名華裔來自中國的阿婆，據說遭到疑似的種族主義者攻擊，她拿起棍子反抗，將暴徒打傷，自己也受了傷，但網絡眾籌，得八十萬美元捐錢，高於香港特區六合彩二獎金額，大大改善了她的晚年生活。我已知悉此事，安排總統在白宮接見頒獎。這就是美國人民可以擁有槍械的理由。」

布林肯還可以說：「我國有少數非常愛國的3K黨，覺得白人血統文化優越，但同時也有黑命貴和安提法（Antifa）等認為白種人生下來基因就充滿罪孽的極左大愛行動組織，雙方正尋求達爾文主義的生態權力平衡。有時你燒我兩條街，有時我殺你幾個。政府想阻止，但民間有槍，警察也有槍，我們相信小政府，不但不會動不動沒收地方官員護照，還讓主權還諸於民。」

當對方說：「美國人民是偉大的人民，但我們中國人民也是偉大的人民。」布林肯可以插嘴反駁：「根據我們的政治正確左膠原則，你不可以這樣說。因為閣下在暗示：世上只美中兩國人民偉大，菲律賓人民不偉大，孟加拉國人民不偉大，非洲的索馬里和莫三鼻給的人民，不但不偉大，而且很渺小。你雖然沒有這樣明講，但按照我們美國文化準則，與你們三千年文化的有罪推斷和誅心之論，這一點我們倒和你一樣：Mr Yang你是一名種族主義者。在我們美國領土，請你停止宣揚種族主義。」

會後布林肯可以宣布：「我們在會談之後，深切反省，覺得美國真是一個地獄，亞洲人在此，日日慘遭種族主義屠殺，全部是二等公民。我決定回到華盛頓之後推出『自願離開地獄美國放棄綠卡與美籍清單計劃』，拜登總統還剛指示，將白人屠殺少數族裔的片段在邊境向湧進來的墨西哥非法移民播放。這次會談，感謝來賓指正，我國大有收穫。」

這一切布林肯沒說。所以，其實對方贏了。