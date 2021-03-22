總統拜登說：不同的國家有不同的文化準則。據說軟弱的拜登，遇到中國戰狼崛起，連華裔的老婦面對種族主義攻擊，也敢拿起一條棍子回擊，美國哄動。

假若以下這宗新聞發生在今日，結果可能大不一樣了。

事情是這樣的：二○一三年，紐約一名華裔男子關愛女兒殷切，為十歲的女兒洗澡。那知道女兒到學校，遇到喜歡探問家事的老師：你在家怎樣洗澡的？小女孩和盤托出。學校大驚報警，警方與社會福利署介入。法庭判決：十歲女孩不能與父親生活，必須切割，送往另行的寄養家庭。

警方與福利署人員上門強行要將女兒帶走時，這種華裔父親過早地戰狼化，由廚房拿起一把菜刀擋在門口揮舞，遭警員取出手槍擊斃。

那時奧巴馬做總統、拜登是副總統。原來美國法律超級保護兒童，尤其性私隱，因此雖然中國三千年倫理文化，一來身體髮膚受諸父母，二來女兒在來經之後才視為成年，之前父親可以幫女兒洗澡。華裔慈父慘遭種族屠殺。

而美國並無法律條款禁止父親幫女兒洗澡，但禁止父母對子女有「不適當」的觸摸。美國法律準則，不承認中國儒家倫理父女可以幼年共浴的文化。因此「文化衝突」之下，加上該華裔父親移民美國前，可能沒有進修足夠的英語，致使釀成此一悲劇。

此事發生在七年前，華人沒有經過川普種族主義份子的洗禮。若發生在川普執政期間，警察屠殺華人，踐踏中國文化，還那裏有甚麼BLM，早就全國串連，組成一支YLM，在網絡政治勢力鼓吹之下，焚燒紐約警察局，間接向白宮的川普算賬。

但是七年前，這件事給壓了下來。到了今日，種族份子針對華裔僑民，出現了許多暴力行動。華人掀起「停止仇恨亞裔」的抗議，而聲稱尊重不同文化準則的拜登也加進了半張嘴巴，表示支持。但對於近日發生的襲擊，拜登很聰明，暫避免使用「種族襲擊」（Racist Attack）此一詞彙來形容，因為他老人家已經坐進了白宮。

為什麼紐約的警察如此仇恨亞洲家庭倫理的共浴文化？孔子學院為何沒有向美國民間宣講儒家倫理這一點？拜登可以撫吻陌生小女孩的脖子和耳珠，華人父親替幼女洗浴，卻被警察轟斃。天哪，美國是個什麼樣的地方，辛苦全家拿了綠咭，如此家破人亡，可憐還有那麼多中國人視之為天堂？