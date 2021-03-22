「聽取香港社會各界人士關於完善香港特別行政區選舉制度意見座談會」， 這是什麼？

看明白的才有資格內進，代表融入一國一制文字。雖然比「新時代中國特色社會主意思想」節省了十七個字，三十個字，三個字講完：「宣導會」，宣傳誘導大會。

千多人零票反對，一票故意棄權，中國民主精髓，就在這一票。所謂座談會，只是大家就坐，談談天，會會面。嚴選社會各界人士聽取京官講話，意見？是看看誰誰誰，把貨真價實閹割選舉，解釋得動聽，意見最能貼近聖意。

社會各界特權人士，各自表述假建議，真表忠。這場低級紅選拔賽，民建聯主席李慧琼贏了高級黑，稀釋直選議席，可令香港發展「優質民主」，憂市民不知政制一「優化」，即係雙普選化灰。

至於低級紅，本來湯家驊一句「有聽取意見，肯諮詢，對中央來說已放寬了」至低級，香港展開諮詢，全民皆可以投書，間接反證一國一制度，最終不敵大熱葉劉淑儀。

葉太一向以直選出身為榮，竟然說直選議席越多，立會越亂，影響行政任我行，講得出口唔怕新民黨亡黨嗰嘢絕。

其實，北京都把一切「完善」了，只剩如何止於至善。

至善者，至賤分贓如何善後也。立法會議席暴增十五席，加上泛民入閘無望， 九十個議席三個組別如何分配，才確保立會止於對政府至友善的橡皮圖章當選。這場各懷鬼胎比賽，工聯會吳秋北贏了，這名人大建議，選委會佔五十，功能組別與直選循序漸退，各佔二十席，各退讓出十五席 。

這驚人一鳴，連黨友都給嚇怕，果然是廢物，吳秋北開天殺價、落地還錢，做好管理期望的權謀，同黨都未能頓悟。所謂意見或建議，要嚇怕人，夠霸道夠絕，才能奪得話語權。民建聯對333分組不敢表態，怕站錯邊，落得尷尬收場，先輸掉氣勢；不過，有所謂站錯邊，分明暗示北大人早有腹稿，大家只是以舔皇之心，度君主之腹而已。

最可憐是商家，還抱着代理人可以擋住不利賺錢政策，自己加入選委會，也可以扮當造王者，把cosplay角色扮演當真。營商環境經選舉制度完善之後，再沒有港商什麼角色了。商人其實最精刮，加入者遊戲，暫時跑不掉罷了。不懂經濟不重視專業，難不成以為財政司增加印花稅，他們會反對有效？

浪費時間糟蹋聲名的人請自便，反正社會各界人士，都不是持份者，只是看一場演給他們自家人看的戲，唯有乘機把他們做人性的標本，也不賠本。