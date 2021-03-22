自己的電影工業香港從業員自己救，千祈唔好咁快死住，只要發起眾籌總動員開拍星光熠熠的《武肺群組三部曲》，不愁春天不到來。第一部《跳舞群組》顧名思義當然是歌舞片，一網打盡三十五至八十五歲女星齊齊飾演阿姨，伴舞男由郭天王領隊老當益壯的胡楓壓軸，謝賢古天樂游學修有興趣無任歡迎加入客串，老有老跳嫩有嫩跳，LaLaLand格局序幕東隧實地取景，插曲十二首唱到海枯石爛，歌詞靠晒你嘞夕爺。第二部《尖群組》集合中生代新生代肉男肉女赤裸傾情演出，《格雷的五十道色戒》交織《上流寄生族》，由國金中心一期二期到蘭桂坊到健身院一鏡直落，職場如戰場亦如情場垃圾場，震撼超越《1917：逆戰救兵》不在話下，甚至叻過蘇古諾夫橫掃聖彼得斯堡隱宮的《俄羅斯方舟》。尾場可參照安東尼奧尼𠎀作《無限春光在險峰》，文明的毀滅移步立法會炮製，字幕打出張愛玲金句「時代是倉促的，已經在破壞中，還有更大的破壞要來」，你話幾咁蕩氣迴腸幾咁有品味。

好戲在後頭，第三部《曬馬群組》最犀利，情比金堅義薄雲天的黑社會片本來就是香港影壇強項，現成的情節這麼莊諧並重，根本連劇本費都慳返，導演一叫「開麥拉」，老戲骨小鮮肉個個即席自由爆肚。二十六歲南亞裔男主角恐怕要向波里活借將，一不做二不休，不妨順手拉埋佢哋入股（咪心邪，唔係講鹹濕嘢啊吓），中港合資睇得多，印港合資肯定一新耳目，打頭陣的鯉魚門吹雞人數雖然只得一百，氣勢遠遠不及七二一白衣人元朗之夜，見識少的國際觀眾不會不收貨。