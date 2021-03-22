東莞常平鎮打算製造一個「香港城」，該項目計劃年底掛版招標。據說，「香港城」建成後將通過與香港在民生領域進行「軟聯通」探索，在住房貸款、普惠教育、普惠醫療、便捷交通等方面先行先試，為香港民眾在中國大陸生產生活提供更多便利化、人性化服務。

說穿了，就是在東莞常平劃出一片區域，安置香港人。似乎這些香港人的教育、醫療都會在當地進行。事情很奇怪，香港人本來住在香港，把香港人從香港遷移到東莞，安置在常平鎮，然後命名那個地方叫「香港城」，意義是甚麼？如果喜歡香港、欣賞香港人，就讓香港人繼續住在香港，用香港人的方式生活，用香港人的方式繼續擦亮「東方之珠」這塊金漆招牌好了。

如果喜歡香港，把香港人驅離香港，或安置在東莞一個小鎮，或任由他們在全球各地各散東西，香港，就不再有真正的香港人，香港就失去了靈魂。

當香港剩下一座空城，東莞人、山西人、江蘇人、雲南人、甘肅人、四川人、北京人、上海人、黑龍江人……各省巿的中國人陸續進駐，取代香港人，那香港就不再是香港，只會變成另一個深圳。

中國已經有深圳了，要另一個深圳的意義又在哪兒？沒有了香港，深圳很快會變成一個小鄉村。沒有了香港，中國會回到改革開放前的境況。日後，只有東莞常平鎮的山寨「香港城」在南風中兀立，讓世人懷想曾經的香港。