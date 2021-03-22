互聯網上，有二零一七年香港城市大學中文系系刊創辦詞，作者是系主任李孝悌教授，其詞曰：「我很高興，在我的同事的全力執行下，第一期的系訊即將問世，對過去一段時間內學系舉辦過的主要活動，作了精彩和全面的介紹與記錄。」這不是中文，而是現代漢語。

中文公文，一般不會用「我很高興」或「我很抱歉」起句；那樣的句子，無非模仿英文公函常用的I am pleased……或I am sorry……句式。請看明末錢謙益賀黃陶菴進士及第：「泥金報（報喜箋）至，為之酌酒相慶。」一九四五年八月十五日，蔣介石發表抗日勝利宣言，開頭也只是說：「今天我們勝利了。『正義必然勝過強權』的真理，終於得到最後的印證。」中文不會說「我很高興接到先生之泥金報」，也不會說「我很高興今天我們勝利了。」

現代漢語則不然。例如香港市長鄭月娥為商務印書館的《粵港澳大灣區與香港》一書作序，開頭第一句就是：「我很高興為《粵港澳大灣區與香港》一書寫序。」臺灣國立清華大學中國文學系的《明清詩文特輯》，也有蔡英俊教授的一篇長文說：「我很高興能夠為這次的特輯撰寫一篇評論。」這完全是英文寫法。

現試把李孝悌那段五十六字現代漢語，用中文三十八字改寫：「系訊第一期賴系內同事努力，即將問世，記錄學系最近所辦主要活動，內容豐贍精彩，令人欣忭。」