有人話：123⋯⋯推倒海洋公園重建，變成香港政府建屋目標；公屋、居屋、私屋，三屋並立。因為三屋政策，天水圍私樓升極有限，跌得容易上升難。也因為三屋，插不下豪宅，再珍貴的地段從此在頭頂刻上平民、公共等標籤。

平民、公共等級別有啥問題？並「大同」二字同義，當然冇問題。對庫房收益便很大問題，營運香港一點不簡單；過去工業蓬勃，百業興旺，人人有工做，幾乎人人有樓上。後來轉型單向，工業拱手北上，從此香港少了幾根創意肋骨，單依靠財經、旅遊、物業及服務行業，猶如服食了軟骨散，動力消減；豪宅用地起碼換來更高應急錢。海洋公園一部份山上冇用地，大可建造優質住宅，藉此更優化南區。「更優化」南區的受益者並非一面倒豪宅住户，莫忘黃竹坑、香港仔、鴨脷洲、薄扶林一圈平民百姓及中產之多，比較南區富豪及超級富豪數量，99 vs 1；最終得益，還是回到普羅大眾身上。

海洋公園傳統設施都往山上跑，而非實至名歸下海往水中發展。面對大片海洋，園內活動跟海洋接不上軌，縱使盛智文時代名噪一時「哈囉喂」眾鬼齊出，既無水鬼，也沒水鬼殿或海龍皇宮。一度推出搞得有聲有色爵士樂演出，多家環球風格餐廳配合五星級酒店，本地原創的海洋公園絕對可以跟國際分店迪士尼樂園分庭抗禮，增強本港吸引力。

無需內地客對海洋公園生悶，另加疫情無情打擊，除非香港人的集體回憶破天荒改革，不然淪為外籍傭工週末免費遊樂場勢在必行！

劉鳴煒曾亦發言：點解所有遊戲與海無關呢？這點很重要，海洋公園為區內首間同類型樂園，一度氣勢如虹。可惜龜兔賽跑，設施建上山後，中途休息，沒再推出往海裏發展的新產品，無奈讓區內樂園後來者超越。細數，園區建設不少仍讓遊人驚喜過癮，保留及優化之餘，出世四十年後，下海的部份是時候部署建設。以色列的吸引在於歷史文化古蹟，在於上帝創造大自然景色資源，在於獨樹一幟吸引力強新穎建造；極南端，位於約旦與埃及西奈半島之間，紅海之濱Eilat，每次必來，就為建到海下面Underwater Observatory Marine Park，比香港海洋公園還要年長，配套也無香港的完善；就一樣：與海洋生態共存的深層吸引力，趣味永不磨滅。香港的海底未必媲美紅海，總算區內優質之選；事在人為，港府左又幾十億，右又幾十億，來一次舉一反三將億億聲「倒落」鹹水海，相信得回海洋公園未竟的宏圖，大展拳腳並非夢話。

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