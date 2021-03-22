「撐全國人大決定完善選舉制度連線」，這個名字本身就很古怪。

全國人大的決定，幾時輪到香港人去「撐」？

你想想，拍古裝片，百姓會在民間發起「我撐秦始皇徵用民伕修建萬里長城計劃」嗎？晚清北京城的居民，會發起「京城齊撐朝廷向八國聯軍宣戰」的運動嗎？

聖旨，只能遵從、聽命、執行。完。聖旨的權威來自皇帝，而不是你小小蟻民的「撐」。難道說，民眾有權不「撐」聖上的旨意？全國人大的決定就是一言九鼎，香港小小特區要做的就是「執行」，無人問你「是否撐」？因為香港根本就沒有「不撐」的空間。

現在搞這個「撐乜乜乜」連線，弄得好像人大的決定要由香港人來授權認可，完全本末倒置。

還有，香港這些獻世派，搞甚麼撐人大的簽名，敲鑼打鼓，才收集了區區238萬個簽名。這是攞景還是贈興？當日反送中也有200萬+1的市民走上街頭，今天只是叫大家動動手指頭簽個名，居然只有238萬，豈不是說人大的完善決定在香港社會是「五五波」分庭抗禮，甚至可以說，有另外五百多萬沒有簽名的市民，是不撐人大的決定？所以說這些獻世派是「忠誠廢物」，搞這種簽名，完全是丟人眼現。

你看看祖國，習主席提出一帶一路，中華民族偉大復興，沒有人會蠢到在民間收集簽名支持，這實在是「多此一舉」，黨的決定當然是毫無疑問得到全國人民上下一心支持！你一搞簽名，便會予人口實去檢視這個「全民支持」有無水份！

再講，獻世派今天馬後炮贊成人大完善香港的選舉制度，但為何在之前，在獻世派慘敗、泛民「奪權」之前，不作任何預警？為何只懂每屆浪費阿爺的彈藥去參加一個不公平的選舉，這是愚蠢還是別有用心？阿爺出手了，才擺出一副「我一早都覺得個選舉制度有問題㗎啦」的姿態，難看死了！愛國賢能，快快取替忠誠廢柴吧。