中美高層在阿拉斯加會談，楊潔篪不辱使命，把美帝罵了個狗血淋頭，盡洗一百二十年前辛丑條約前恥，全國小粉紅馬上扯起國旗，高呼「中國起來了」。

楊潔篪綽號「老虎楊」（Tiger Yang） ，但名字中的「篪」（粵音馳）與虎無關，只是竹管樂器。古代中國有一個「以篪制夷」的故事：北魏時，羌族叛亂，屢征不降，河間王元琛有家妓三百，其中有個朝雲，擅長吹篪，元琛就派朝雲扮成貧苦的老太婆，沿街吹篪乞討。

羌人聽了悽楚的篪聲，紛紛流下眼淚，後悔離鄉背井，在山谷為寇，就歸降了。時人都說：「快馬健兒，不如老嫗吹篪。」今日不妨說：船堅炮利，不如老虎潔篪。

然而比小粉紅更愛國的我，欣賞楊潔篪臭罵美帝之餘，也想起《九品芝麻官》裏水師提督常昆一句台詞：「包大人點解仲唔用刑呀？你特登鬧交鬧咗三四個時辰，係咪有心拖延時間？」

正如楊潔篪所說，美國沒資格居高臨下同中國說話，自己的事也沒管好，還四處煽風點火，破壞世界秩序，實在罪大惡極。當今之世，只有中國能夠收拾美國。我國著名兵書《司馬法》說得好：「殺人安人，殺之可也；攻其國愛其民，攻之可也；以戰止戰，雖戰可也。」

何況楊潔篪代表中國，偏有個躲在美國的郭文貴，大肆抹黑這位正氣凜然的國家代言人（港媒似乎沒怎麼報道）。楊潔篪說「中國人不吃這一套」，郭文貴就踢爆他「活吃猴子腦」，還指楊愛啖「生的陰棗」（不知道是什麼的，請自行google），「除了玩弄中國的女人，他不喜歡中國的任何東西」等等。有些內容我不好意思寫。美國縱容郭文貴抹黑楊潔篪，等於抹黑中國，是可忍孰不可忍？

楊潔篪既稱「老虎」，不能只鬥大聲，還要拼實力。古羅馬有句諺語：「怯懦之犬，吠猛於噬（Canis timidus vehementius latrat quam mordet）。」只罵不打，西方人會覺得你是只吠不咬的狗，有損我國威風。誰不認同我，肯定是漢奸走狗賣國賊。不管你說什麼，我主戰。