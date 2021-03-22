美國總統拜登在跑上空軍一號的舷梯上一仆三跌，令中國人民熱切關注，網上一渲染，幾乎連陝西農村的老大爺老大媽都知道美國總統摔跤了。至於靠抽水機吃飯的評論員們，更是從各個方面來解讀拜登這一仆三跌，並且發揮「專業精神」，為每一跌都提出分析，口水噴得像花灑一樣。

不出所料，我那胸懷祖國放眼世界的北京朋友的電話也如期而至。他說拜登仆梯，是美國衰落的一大徵兆，還拿了一九八四年英國首相戴卓爾夫人在人民大會堂仆梯一事來類比，說香港之所以有今天，其實是那一次已天啟兆頭。

聽到這裏我忍不住一改往日溫文爾雅風格，在電話中嚴正喝叱，說身為一個長年受共產黨教育的中國人，怎麼可以如此散播迷信思想！這麼愚昧，你對得起黨和國家的幾十年培養之恩嗎！他聞言驚覺這一次撞板了，馬上端正態度，虛心請教，問我怎麼看拜登仆梯這件事。我用非常正確的科學態度告訴他：拜登仆梯，絕對是奧巴馬害的！北京朋友聞言忙問有何根據？我說自從拜登當年做了副總統，就被老闆奧巴馬逼着練跑步，當年有一條白宮宣傳片，就是奧巴馬帶着拜登在白宮裏有路不好好走，非要小跑着奔進奔出。從此以後，拜登只要在公眾場合，一定會小跑亮相，好像不這樣就顯不出活力。去年大選，更是見人就跑，跑完一場又一場，只要大會司儀一叫名字，七十八歲的老頭兒就握緊雙拳奔出來，若是那天有奧巴馬站台，那更要跑得起勁。久而成習慣，想煞也煞不住，完全忘了體弱腿軟這回事，比如這一次，好好登上飛機也不行，非要小跑，好像奧巴馬在後面追他一樣，這不就仆梯了！北京朋友聽畢，佩服收綫而去，估計打後幾日跟人說拜登仆梯事件，又多了一種理論基礎。