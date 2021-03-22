真有趣，中央「完善」（完結）香港選舉制度，奴才甲狙擊「忠誠的廢物」，奴才乙馬上還拖「廢柴學者」，「廢物對廢柴」沆瀣一氣又物傷其類。

市面出現不同街站：一邊是親共社團呼籲市民簽名撐人大決定，另一邊是區議員呼籲市民支持中央：「廢物治港，社會動盪；兔死狗烹，經費慳返（番）」，大家都號召清算，「志同道合」，理直氣壯。

至於廢物與廢柴互抓辮子，當然是花生友樂見的，正如黑幫曬馬廝殺前被捕，竟成確診盛會，16名同黨、15名警員，都「緊密接觸」過……

清代政策下剃髮令：「留髮不留頭，留頭不留髮」，剃掉前髮，後留長長豬尾巴。這辮子也喻人的把柄、要害、缺點、過錯，被對家抓住，就掌握你動也不能動。若是互抓辮子，你抓他的他抓你的，各執一根，歪頭就勢互不相讓，彼此篤灰，到頭來齊齊翹辮子。

政治無情，只看利用價值，鳥盡弓藏，兔死狗烹，卸磨殺驢，過河拆橋……獻媚獻世大半輩子了，心知肚明。

當反對派被打壓消沈，接着必是向建制派開刀，另組新團。後悔或內訌都太遲了。

清廷為什麼強制漢人薙頭？為了便於「帶龍梢」，若是「滑頭」，捉住不易押解，把幾根辮子緊繫一起就更易管束，他們也跑不掉。

平日辮子都垂在腦後，一旦要行刑殺頭，多礙事，由清兵使勁把辮子一拉翹起，人的頸項便準確暴露，劊子手覷好位置，大刀一揮，人頭落地——所以「翹辮子」喻「死」意，惡毒得來傳神。

誰讓你在文明時代也留辮子媚主呢？自己曲身迎合，活該。