古語有云：「識時務者為俊傑」。識時務，做俊傑，自然發達機會多過一啲食古不化之人。乜嘢叫識時務？梗係識得睇風頭火勢，老闆（當權者）面色，看風駛𢃇嘅啦。至於何謂俊傑，要講造化，昔日舊電池，今日當時興，都可以成為俊傑㗎。不妨講吓英超，有時球會一換新領隊，球會命運就會完全不同。球星唔聽新領隊話，被放入雪櫃，做板櫈路人甲啦！反之，如車路士嘅阿朗素，林柏特眼中之老舊電池，今日在杜曹帶領之下，已變成新動力！

1997年係分水嶺之年，識時務者紛紛飛黃騰達，最佳例子就係兩位白髮長者譚惠珠、范徐麗泰，九七後搖身一擺，變為政治紅人，又如一班商界議員，明明係崇歐崇美之西化派，識得及時變成愛國商人。97前連後備板櫈都冇得坐嘅譚耀宗、葉國謙、吳秋北等今日紅到發紫，葉劉淑儀又可以從殖民地忠誠官員話變就變成為忠誠愛國者，至於愛國者是否「符碌」，就要問譚耀宗咯。

3月10日睇明報、信報、經濟日報，就睇到俊傑與食古不化嘅分別。新一代俊傑叫做黃永，在經濟日報發表長文「完善港選舉——增治理效能保一國兩制」，主要內容係理性化完善選舉制度，解釋從治理角度看，設立候選人資格審查委員會是在制度設計層面改良「特區守尾門」機制，避免以往過份依靠「中央守尾門」，可理解為完善一國兩制分工，降低中央必須出手DQ的機會。

黃永當然係標準香港式叻仔醒目仔，俊傑認清時務，果然立論好清楚。至於沈旭暉博士，學歷聞名天下，不過可能讀書太多，在耶魯牛津浸淫日久，脫不了秀才氣，明知遇着兵有理說不清，仍然堅持一貫信念，在明報筆陣專欄發表「白馬非馬：這還是『選舉』嗎？」引用海耶克一句：「And the most efficient technique to this end is to use the old words but change their meanings.」，將黃、沈兩位嘅大文一齊讀更能欣賞海耶克之言，及讚嘆沈旭暉筆下之「統戰之實」。沈博士講得咁透澈，幾難做俊傑咯。

至於1997年出生嘅黃裕舜（Brian Wong）羅德學人研究生，近年經常受信報賞識，每星期有長篇大論，3月15日講「年輕人在想什麼？」，可能左丁山年紀太大，睇到一嚿雲，都不知呢位年輕羅德學人想什麼。年青才俊呢四個字，幾難孭㗎！