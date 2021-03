古語有云:「識時務者為俊傑」。識時務,做俊傑,自然發達機會多過一啲食古不化之人。乜嘢叫識時務?梗係識得睇風頭火勢,老闆(當權者)面色,看風駛𢃇嘅啦。至於何謂俊傑,要講造化,昔日舊電池,今日當時興,都可以成為俊傑㗎。不妨講吓英超,有時球會一換新領隊,球會命運就會完全不同。球星唔聽新領隊話,被放入雪櫃,做板櫈路人甲啦!反之,如車路士嘅阿朗素,林柏特眼中之老舊電池,今日在杜曹帶領之下,已變成新動力!

1997年係分水嶺之年,識時務者紛紛飛黃騰達,最佳例子就係兩位白髮長者譚惠珠、范徐麗泰,九七後搖身一擺,變為政治紅人,又如一班商界議員,明明係崇歐崇美之西化派,識得及時變成愛國商人。97前連後備板櫈都冇得坐嘅譚耀宗、葉國謙、吳秋北等今日紅到發紫,葉劉淑儀又可以從殖民地忠誠官員話變就變成為忠誠愛國者,至於愛國者是否「符碌」,就要問譚耀宗咯。

3月10日睇明報、信報、經濟日報,就睇到俊傑與食古不化嘅分別。新一代俊傑叫做黃永,在經濟日報發表長文「完善港選舉——增治理效能保一國兩制」,主要內容係理性化完善選舉制度,解釋從治理角度看,設立候選人資格審查委員會是在制度設計層面改良「特區守尾門」機制,避免以往過份依靠「中央守尾門」,可理解為完善一國兩制分工,降低中央必須出手DQ的機會。

黃永當然係標準香港式叻仔醒目仔,俊傑認清時務,果然立論好清楚。至於沈旭暉博士,學歷聞名天下,不過可能讀書太多,在耶魯牛津浸淫日久,脫不了秀才氣,明知遇着兵有理說不清,仍然堅持一貫信念,在明報筆陣專欄發表「白馬非馬:這還是『選舉』嗎?」引用海耶克一句:「And the most efficient technique to this end is to use the old words but change their meanings.」,將黃、沈兩位嘅大文一齊讀更能欣賞海耶克之言,及讚嘆沈旭暉筆下之「統戰之實」。沈博士講得咁透澈,幾難做俊傑咯。

至於1997年出生嘅黃裕舜(Brian Wong)羅德學人研究生,近年經常受信報賞識,每星期有長篇大論,3月15日講「年輕人在想什麼?」,可能左丁山年紀太大,睇到一嚿雲,都不知呢位年輕羅德學人想什麼。年青才俊呢四個字,幾難孭㗎!