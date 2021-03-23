加拿大BC省省政府宣佈，從本月11日起，省府超過15個廳、約600項涉及性別用語的各類法例及規例已經修訂，以此反映省政府重視性別平等和多元化。這意味着，修訂後的用詞不會使用：「他」（He）、「她」（She）、「兄弟」（Brother）、「妻子」（Wife）等字眼，將一律改為沒有性別的中性用字。BC省省政府認為這些修訂將能確保所有BC省民不論性傾向、性別身份、族裔或文化信仰，都能夠公平地獲得政府服務。

真有趣！從文件上抹煞掉人類天然的性別之後，人類就沒有性別之分了嗎？果然是欺騙的最高境界，要欺騙別人，首先要欺騙自己。BC省人日後若參加其他省巿，其他國家的運動比賽，要不要派出「中性人」分別參加男隊和女隊？還是一律不分性別胡亂參加，以示性別平等？

不把男人稱作「男人」，不把女人稱作「女人」，但是，當你硬是自欺欺人地強調眼前的男人或女人是「中性人」的時候，你心底深處還是會知道那是「男人」或「女人」的吧？不把媽媽稱作「媽媽」，不把爸爸稱作「爸爸」，你就不是由女人的子宮孕育出來了嗎？

人類天生就有性別之分，大自然賦予男人和女人不同的生理特徵，賦予男人的身體和女人的身體不同的生理功能，這一點是永遠無法改變的。即使把「男人」和「女人」這兩個詞消滅掉，事實也永遠不變。左膠國家，政治正確永遠是政客票源的保障，可是為了所謂的「政治正確」而罔顧客觀事實，會不會太可笑？