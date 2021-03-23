很多時候我們犯低級錯誤，皆因缺乏同理心，不懂得透過別人的角度看世界，子非魚，不知魚之喜怒哀樂，咁就撞板多過食飯。譬如法國政府封城，除了通融老百姓出街買餸跑步睇醫生，還特許寵物主人宵禁期間蹓狗一小時，只養自己不養其他畜生的單身漢單身婦乍聽條氣當然唔順，「家陣屋企有隻狗大晒咩」奪唇而出，自幼受異族文化不良薰陶的華僑乾脆惡言相向，政治完全不正確的「養得咁辛苦，劏咗嚟食吖笨」翻譯成法文，肯定引爆Dog Lives Matter風潮。讀到一百條江湖黑漢鯉魚門三家村曬馬新聞，竟然不體諒他們搵食艱難，只想到如今港胞裙拉褲甩移民，地盤仲爭嚟有乜謂，之後就沉淪在名副其實的黑色幽默裏，忽略了確診武肺仍然捱義氣拒絕提供親密接觸人士名單的主角，簡直具備頂級特工基因，不可能的任務由這樣靠得住的人才擔任，不會不馬到功成。

不過也難怪我掛住笑，警方拘捕十七人，驚聞該巴裔青年染疾，「立即批准十六人保釋，並消毒警署」的畫面滑稽極了，後續更精彩，「消息指，社團內人心惶惶驚到震，擔心患者曾接觸並播毒其他成員，至少三十名新義安秀茂坪成員自行檢測」喜劇感之濃郁，唔搬上銀幕認真嘥料。抽水推疫苗接種，配上「叔父打科興，唔靈X那星」廣告語，奏效過林鄭拮十針，PK鄧乘勝追擊再下一城，來個警黑一家齊齊打，諗諗都興奮。所以說，縱使中英聯合聲明已成歷史文件，五十年不變付諸東流，鄧伯伯的承諾在武肺時代依舊屹立不倒，舞照跳，馬照曬，大家千萬勿放棄。