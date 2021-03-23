香港精神永不滅，人物故事寫不完。3月19日「果籽。藝術人語」訪問線畫家鄭偉浩，又是另一個成功故事。https://hk.appledaily.com/special/20210319/JLP5CAEKGZDYPIKGU57UDDYEPY/

線畫是冷門冷到了冰點去的藝術，想學，也沒幾人可教。用幾千米長絲線，一根一根拉成一幅畫，人物肖像須形準神似，遠看幾乎以為是黑白照，能做到這樣，心裏沒有一團醬爆的火，難以為繼。

鄭偉浩成功了沒有？不因為剛開完了展覽，也不為得到外媒報導。這位鄭先生未成為線畫家之前，先是營養師，美容生意人，再之前，首先是一個人。一個人不能做喜歡做的事，若有好奇心發掘真正興趣，又願意冒險離開舒適圈，全情投身其中，即使還沒看見前路，但有明確方向，就成功了。

鄭先生是藝術家嗎？他說：「我是一個商業藝術家」，採訪記者形容這是全職藝術家不敢承認的自白。鄭先生更坦白，任職過一年營養師後離職，是看淡前景，不怕線畫冷門，反而看中少人做的，競爭更小，在藍海中自有更廣闊空間，這策略很商業甚至很市儈嗎？別傻了。

全職藝術家，如果不是祖上有錢，有哪一位不需要謀生計，有哪位不是職業藝術家。由興趣而變夢想，在業餘階段，亦即公餘，每日要練習六小時線畫技術，光憑一團火很快燒光。

這故事告訴我們，夢想兩個字很浪漫也很虛浮，企劃策略很財經也很踏實，這之間不但沒矛盾，而且是實踐理想之道。一要有火，二要有謀，兩大訴求，缺一不可。

線畫不是油畫水墨畫，無班可開，鄭先生全憑自學，連工具手工自製，二百多口螺絲釘每口等距，自己釘下去，麻雀檯就是工作桌子。其間必經失敗過程，必然勵志的情節不必訴說。

這自學故事告訴我們，少人走的路上，導師更少。缺少師資，則更容易有好為人師者；自學，則不會讓導師經驗變成包袱，尊師而過份重道，就不會創新屬於自己的「道」。

自學憑自己一路摸索，挫折也是樂趣；親自看了又看，想了又想，發現在哪裏犯錯，這種喜悅，經由老師直接指出錯誤，從沒一步一步走過所謂冤枉路的人，很難感受到。

因為親身走過，更會念念不忘，聽到大道的迴響。

這次訪問還有個大彩蛋，記者嘗試玩玩，成品當然不像樣。鄭先生問錯在哪裏，記者說：「睇到點樣錯，但係睇唔到點樣啱。」說得好，如何成功如何做對，知道錯誤從哪裏開始。

這就是香港精神不滅的源頭。