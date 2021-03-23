李亞鵬棄演從商，並非做生意人才，投資房地產失利惹合約糾紛，被追討欠債，法院一審二審及其上訴皆判敗，得支付欠債連利息合共5千萬人民幣（約合港幣6千萬）。

港人印象，李是幾十年前的影視小生、王菲前夫、「嫣然天使基金」發起人，好歹有知名度和社會地位吧，他竟向債權人討饒，網上有疑似錄音：「我們已經無路可走了，需要怎樣我都可以，需要我跪下，需要我趴下，我都可以……」

項目停滯，周轉不靈──但，跪下、趴下，又有何用？

只不過是羞辱、委屈，沒實效也不能償還，過不了關。但才5千萬人仔，算什麼大錢？這就是末路？破罐子破摔，當上「老賴」（失信被執行人），哪都去不了。

怎麼辦？

（一）出來打工？但49歲的他不知幹活到何年何月？

（二）重返娛樂圈？近年小鮮肉娘炮橫行，李人氣不再，無商業價值。為賺快錢，考慮參演主旋律抗美援朝反黑暴之類政治製作嗎？

（三）懇請所有前度女友如柯藍瞿穎周迅……等、前妻王菲、比他小19歲的新歡海哈金喜，美女們出來為他眾籌融資？

（四）求前金主王菲伸出援手？天后隨便開個演唱會就行──但前妻又有情人霆鋒，情人又有前妻柏芝及2或3名兒子，亞鵬是否添亂？自己解決吧。

（五）讓兔唇康復的14歲愛女李嫣下海演戲走秀唱歌……之類，挺身救父？

（六）捨下身段申請破產？像撐警阿B就是2億元案例代言人，苦盡甘來還上過央視──當不了大鵬當鴿子，過樸實無華日子也罷，不知新歡（30歲超模）肯嗎？

誰有更好建議？