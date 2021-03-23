中美會談，幾個老男人唇槍舌劍，沒什麼成果，唯一贏家似乎是坐在楊潔篪身邊，那位表現沉着、外型冷艷的翻譯官張京，中國網民都叫她「小趙薇」。

小趙薇即場翻譯「老虎楊」脫口而出的長篇獨白，各界讚賞，連布林肯也說「應該加薪」。據說中國翻譯官有「四大女神」：張璐 、張京、錢歆藝和姚夢瑤。2003年，張京在杭州外國語學校畢業，2007年在外交部任翻譯員，其後公派英國留學獲碩士學位。因貌似趙薇，張京很早深得大陸網民歡心，被譽為「最美翻譯官」。

她的翻譯能力如何？楊潔篪有一段講得虎虎生威，瘋傳中國的名言：「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話。二十年前、三十年前你們就沒有這個地位講這個話，因為中國人是不吃這一套的。」我特別感興趣，怎樣翻譯才能保持那股「我要打十個」的氣勢？

張京把「中國人不吃這一套」，翻譯為「this is not the way to deal with the Chinese people」，是傳達到大意，亦合乎標準外交辭令語氣。問題是楊潔篪原話，根本不是標準外交辭令，張譯就顯得軟弱無力，無法震懾洋鬼子了。難怪這句話只有大陸網民在自我高潮，西人完全視若無睹，小趙薇理應深切檢討。

王爾德說過，只有膚淺者才不以貌取人。大陸同胞顯然都不膚淺，所以一味對兩國翻譯官評頭品足，更留意到美方有個紫頭髮女翻譯，有人說：「我敢肯定，坐在桌邊的紫色頭髮讓他們（中方）很難認真對待美國，這完全是小丑表演。」昨天才高興「中國站起來」，今天卻發現對談者沒把中國放眼內，只隨便派個「小丑」做翻譯，分明辱華。

站起來受辱跟躺着也受辱，到底哪個恥度較高？我陷入深深的沉思了。