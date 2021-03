中美會談,幾個老男人唇槍舌劍,沒什麼成果,唯一贏家似乎是坐在楊潔篪身邊,那位表現沉着、外型冷艷的翻譯官張京,中國網民都叫她「小趙薇」。

小趙薇即場翻譯「老虎楊」脫口而出的長篇獨白,各界讚賞,連布林肯也說「應該加薪」。據說中國翻譯官有「四大女神」:張璐 、張京、錢歆藝和姚夢瑤。2003年,張京在杭州外國語學校畢業,2007年在外交部任翻譯員,其後公派英國留學獲碩士學位。因貌似趙薇,張京很早深得大陸網民歡心,被譽為「最美翻譯官」。

她的翻譯能力如何?楊潔篪有一段講得虎虎生威,瘋傳中國的名言:「你們沒有資格在中國的面前說,你們從實力的地位出發同中國談話。二十年前、三十年前你們就沒有這個地位講這個話,因為中國人是不吃這一套的。」我特別感興趣,怎樣翻譯才能保持那股「我要打十個」的氣勢?

張京把「中國人不吃這一套」,翻譯為「this is not the way to deal with the Chinese people」,是傳達到大意,亦合乎標準外交辭令語氣。問題是楊潔篪原話,根本不是標準外交辭令,張譯就顯得軟弱無力,無法震懾洋鬼子了。難怪這句話只有大陸網民在自我高潮,西人完全視若無睹,小趙薇理應深切檢討。

王爾德說過,只有膚淺者才不以貌取人。大陸同胞顯然都不膚淺,所以一味對兩國翻譯官評頭品足,更留意到美方有個紫頭髮女翻譯,有人說:「我敢肯定,坐在桌邊的紫色頭髮讓他們(中方)很難認真對待美國,這完全是小丑表演。」昨天才高興「中國站起來」,今天卻發現對談者沒把中國放眼內,只隨便派個「小丑」做翻譯,分明辱華。

站起來受辱跟躺着也受辱,到底哪個恥度較高?我陷入深深的沉思了。