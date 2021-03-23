「食在廣州 廚出鳳城」意謂傳統名實一致粵菜，優廚數眾出自魚米豐盛順德。

順德師傅廚技高超，弄河鮮之優無出其右，去多骨淡水魚神乎其技；魚嘴、魚雲、魚生、魚皮、魚骨、魚腸、魚春⋯⋯筆者至愛魚划水並魚目。

煎焗、煎蒸、粥水灼、凌空隔粥灼、米酒火焰⋯⋯跟南中國沿岸海鮮豐盛香港食材與煮法同源而手勢大不同，論河魚肉質之鮮甜及幼細吃法，大江南北難望鳳城達人項背。帝苑酒店帝苑軒總廚何偉成師傅，吃貨常得口惠出處，年中不同季節，隨節令更換食材煮法配合體質所需，推出合時餐單。

今年南方乾旱，三月中旬，濕度50%，咪話唔驚人，聽說台灣民眾已求神問雨。春天本應泛潮濕漉，冇釐神氣；何師傅召集吃貨，來一席之前諗都冇諗過順德廚cross over麻花椒，去寒除濕，趕走「春困」。

花椒就花椒，何曰「麻花椒」？

近年川菜大舉「入侵」，情況猶似 2000年後，川菜攻陷由北而南；北京、上海、廣州，尤其集合五湖四海移民深圳。老老實實從前北京，真係冇乜好喫，除了水煮魚還是水煮魚，從只有一間沸騰魚鄉吃到遍地開花，吃至口腔numb晒，才認識花椒酥麻之威力。

香港後生一輩早已加入川菜粉絲生力軍。

認識麻自花椒？未必！

胡椒有名你叫，胡者；番邦舶來品。花椒的英文名：Sichuan Peppercorn。川椒，四川之椒；又名蜀椒、秦椒、花椒⋯⋯

花椒名字之前冠以麻，情理兼備，無謂估；吃麻辣火鍋的麻並非來自辣椒、胡椒，乃是花椒。

功能益胃醒神，何偉成師傅解「春困」美味菜式包括：薑葱鮮花椒焗魚雲（何師乃順德品牌焗魚雲之表表者），鮑魚滑雞鮮花椒煲，豉蒜鮮花椒焗龍蝦，鹹菜花椒魚湯浸白鱔（白鱔肉質超嫩，入口過癮 ）⋯⋯還有胡椒豬肚燉老鴿；將老鴿藏於整隻豬肚，像不少傳統阿媽或嫲嫲除濕去風私房菜，加入胡椒燉出精華，入口芳香醒神；私自加入鮮花椒，既微辣亦輕麻，吃過，剩下汁呀、渣呀面不改容全部打包。

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