英國最近容許其香港遺民赴英定居，中共大恨，斥為「圖將大批港人變成英國二等公民」。而香港寧作外國二等公民者也真不少，移民潮於中共的「港區國安法」頒布之後大盛，令人想起一百年前梁啓超的煩惱。

一九二七年三月，蔣介石北伐軍攻下南京；四月，汪精衞就任武漢國民政府常務委員會主席。汪向來與孫文一般親共，更欲藉蘇聯之力奪蔣之權，於是武漢幾為共黨控制。汪精衞痛斥蔣介石清共行動，說「反共即是反革命」；同時，中共在武漢、漢口、長沙等多處發動階級鬥爭，清算資產階段，沒收土地，接管工廠等。在這個所謂「寧（南京）漢（武漢）分裂」時候，梁啓超憂心忡忡。五月五日，他致函兒子梁思忠，教他留在美國讀書：「現在我主張完全已變，絕對反對你回來。假使你現在國內，也許我還主張你（離）去。」六月十五日，他又致函兒女，談到自己的去留問題：「我若必須避地國外，與其到日本，寧可到坎拿大（加拿大）。以現在局勢論，若南京派得勢，當然無避地之必要；若武漢派得勢，不獨我要避地，京津間無論何人都不能安居了。廣東現在倒比較安寧些，專指廣州言。若潮汕則共產黨極猖獗……（其後四字觸犯今日「港區國安法」，謹此刪去。）」他還準備賣掉新房子，把錢匯與外國的兒女代理，以便隨時逃往外國。

一百年了，其間梁啓超以至今日不少港人，都寧作外國二等公民，所為何事？思之令人浩歎。