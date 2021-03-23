近星期看本地黨媒，見有稿件猛烈攻擊科技大學學者李靜君教授，指她播獨，又有忠誠愛國者陳恒鑌（科大校董）和葛珮帆兩位議員對李靜君教授過去的言行感到震驚；風雨欲來，愛國者攻擊大學教授不自今日始，自2019年以來，港大戴耀廷成為「人民敵人」，中大陳健民教授是「眼中釘」。

中大校長段崇智不久前被藍絲痛罵，現在輪到科大李靜君，似是1950年代內地反右派運動的翻版。香港不幸有此「系統性政治定性」批鬥學者現象，難怪有一個世界學術自由評級，把香港評為D級，比柬甫寨更低分（見全球公共政策研究所於3月公佈的2020年全球學術自由指數評級，香港得分0.348，屬D級。台灣0.874，與美國德國英國同屬A級，中國得分0.082，屬E級）。

左丁山不知李教授是何許人也，於是上網一查，才知道她是1987年中大社會學系一級榮譽畢業生，是陳健民教授的社會系師妹，又聽說她與馬嶽教授同是新亞人，同年畢業，但其學術地位則比陳、馬兩位高得多，已是科大冠名教授——鍾士元社會科學講座教授，同時也是UCLA社會學教授（自2008年起），已出版三大著作，由芝加哥大學及柏克萊出版，皆曾獲美國社會學著作獎項，在美國社會學學術界享有聲譽。按照愛國者科大榮休教授雷鼎鳴過往的說法，科技大學聘請和擢升正教授有極其嚴格的學術標準，鍾士元是科大第一位校董會主席，科大創辦人，鍾士元講座教授名銜是科大極高榮譽，那不是葛珮帆博士等忠誠愛國者可望其項背的。若科大因為李教授在2019年的守護孩子行為和其他演講言論而上綱上線，把她撤職，在國際學術界必受恥笑，科大的世界大學排名也必然下滑。又或者是科大不敢冒天下學術界之大不韙，主動趕走李靜君，而改為游說她靜靜地辭職，返回UCLA。被愛國者痛批的戴耀廷陳健民兩位本地薑，皆是本地大學副教授級數，但李靜君卻是美國社會科學界之成名人物，從一個中大助理教授的職位走上世界級學者殿堂，以國安法對付她，很可能釀成布林肯vs楊潔篪事件，給北京添煩添亂，怪不得田飛龍要力斥忠誠的廢物了。