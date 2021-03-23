中國人不吃這一套，到底這個「一套」指的是甚麼？是指「美國人居高臨下和中國人說話」嗎？那很簡單，你比人家更居高，豈不是輪到你可以居高臨下和人家說話了嗎？如果人家實在比你更高，你只能認栽，沒有甚麼不服氣的。

就像姚明和大部份人談話，都肯定是「居高臨下」，但驕傲的美國人卻沒有大嚷「我們美國人不吃這一套」，甚至還願意頒發名人堂的榮譽俾姚明這位連MVP、冠軍賽都未有過的中國球員。

而且根據中國人的幽默智慧，矮子從來不會在高個子面前自卑，因為他們知道，高個子要在矮子面前「低頭」。再說了，美國人的「居高臨下」指的是「人權問題」嗎？是「民主問題」嗎？那在「人權」和「民主」的問題上，美國的確比中國可以站得更高去發言，因為美國的「人權」和「民主」實在發展得比中國要高。這個「德先生」本來便是「舶來品」。

李嘉誠對住社區中心阿伯講「投資」，應該有絕對資格「指手劃腳」吧？

「中國人不吃這一套」在大陸迅速點火燃燒，網絡上出現的副產品見證了中國人做生意頭腦的靈活﹗提升民族自信也能順便發財賣錢振奮士氣。

問題來了，我們的民族自信何來？答案，就是來自「打鬼佬」。由拍電影角色的「犯中華雖遠必誅」，到現實外交桌上罵老外，我們的自信都是來自向外國人say no。

Come on，當中國人仍停留在「打鬼佬」，美國人已經去到「打外星人」。地球已經假設就是美國人最大，他們不需再證明自己的地位了。他們透過打外星人來確立自己地球一哥的位置。

別不服氣，中國人也可以這樣自信，只要我們別再回望過去，動輒就搬百年恥辱、列強割據的事來說；不忘本，但也不能借過去的傷痛來強化自己受害人的身份，這樣距離真正的自強，還差很遠。真正的中國人，是不吃這一套的。