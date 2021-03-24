美中阿拉斯加會談，中方一名上海出身的外交高官Tiger Yang，被指真的變身Tiger，展示戰狼外交，大罵美國屠殺黑人、侵犯人權、欺侮中國，長達十七分鐘。事後有短片流傳：多年前這位先生親自表演評彈，溫文爾雅，博通中西，非常的有修養。

用上海人做外交，比較迎合三百年來蘇浙沿海和滬上人與洋人有過接觸的風氣，加上讀書，據說見識比較廣闊，修養較為優雅，對洋人比較好說話。

但現在做莊的不是上海幫，而是黃河流域那邊的人。中國史學者兼社會運動人士劉師培，曾經比較南北中國人稍有不同的基因，說：「北朝文章，質樸無華，敍事簡直，發音剛勁。江左詩文，放誕纖麗，疏散風流，珠圓玉潤。」

上海人很滑頭，上海男人尤其體貼太太，下班親自去市場買菜，提着一條魚、一包豬肉，喜孜孜的回到弄堂，穿一條圍裙，親自下廚。太太大肚子，上海老公即使做戲，也像李蓮英侍候西太后一樣，恭恭敬敬迎前請後。上海人大街吵架，即使圍觀者水洩不通，且罵且退，不會拿一張刀奔出血流五步。上海姑爺不同山東響馬和湖南驢子。

要一個上海出身的學者型的專家去做Tiger，一看就知道很委屈。因此這段他老人家當年表演評彈的片段流出來，是什麼意思，大陸網民是有明白人的。

玩戰狼，面對美國鬼子欺凌，就是要「敍事簡直，發音剛勁」，不是叫你唱珍珠塔的「痛責方卿」：「情關夫婦倍傷神，慍怒含怨把賢弟稱，想你是赫赫天官佳公子，乃是堂堂宰相的舊王孫⋯⋯」中美關係，以前有一位政治局常委訪問美國，說應該像夫妻：若老公美國如梅鐸，妻子中國就是鄧文迪。有鄧文迪的輔助，梅鐸的新聞集團才能一統西方的傳媒江山。現在不一樣了。

黃河流域之北人，有過義和團殺鬼子的傳統，不太怕洋人——像李翰祥的電影「八旗子弟」，陳道明飾演的八旗子弟烏世保在茶館唱小曲，嘲諷投靠日本人的旗奴徐煥章，時勢不同了，要上海人面對美國佬也像陳道明一樣的大義懍然，恐怕有點強人所難。但這十七分鐘，破了這樣的迷信，全國同胞，都滿意了。

這個蘇州評彈的段子，網民叫做「鐵漢柔情」，有點像台上這個武生團團轉的甩起水髮，再掄起一把關刀，咚咚鏘鏘的來一套對刀步戰，你以為是余叔岩，他在台上一站定亮相，原來是一貫反串花旦慣演貴妃醉酒身段軟綿綿的梅蘭芳。