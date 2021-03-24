任何世代都有死穴，就算我們生生性性緊貼潮流，精神上隔三差五打Botox扮青春，在要緊關頭也一定露出馬腳，阿伯的歸於阿伯，𡃁仔的歸於𡃁仔，XYZ涇渭分明。譬如艾慕杜華新片《人的聲音》，參展威尼斯後因為疫情跳過傳統發行，直接進入家庭影院，四十歲以下的目標觀眾二話不說，第一時間科款串流，我雖然不是不知道窿路，一剔搞掂又快又平又方便，但覺得退一步有商量，退兩步卻太委屈，於是決定買光碟。除了因為實物握在手中有滿滿安全感，也渴望擁有美麗的封套，遙遙喚起從前儲藏黑膠唱片的日子。上市的一天是星期五，興高采烈去拉丁區慣常幫襯的影音店，以為一定擺在當眼處，不料遍尋不獲，問店員，答曰「吓，乜艾慕杜華有新戲咩？冇入貨呀」，簡直令我想起二十年前和法國前度去紐約，有一天逛當時尚未式微的唱片鋪，他摵起條筋想搵芭芭拉史翠珊，那個售貨員翻白眼答：「芭芭拉史翠珊？佢死咗嘞噃！」美國俚語，表示貨物滯銷，不是真的向上帝報到。

翌日星期六，罔顧周街播毒者慷慨分享已經覆水難收的英式變種，去第六區FNAC找，店員說其實未出街，原因不詳。這一年來歐洲各國不是你封關就是我封關，物流大受影響，姍姍來遲不出奇，不過影片根據高克多同名舞台劇改編，會不會是版權出現問題，臨時被抽起？係就慘了，法國佬蠻起上嚟唔同人咁品，維斯康堤改編卡繆的《異鄉人》便據說因為手續辦得不清楚，遭卡先生後人留難，約莫十年前才重見天日。幸好隔了幾天再去，終於買到了。