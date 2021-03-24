去年中，中共制定「港區國安法」，壓下民變；今年初，又頒布香港選舉禁制令，把異議者摒諸參選門外。三月六日，中共副總理韓正說：「香港從此可以專心發展經濟。」中共嬖幸徐麗泰更說：「一國兩制的原意，是香港得維持舊有的金融開放制度，而非政治制度。」中共只求港人和大陸人那樣，一切唯知「向錢看」。

但香港政治權利完全收歸黨有，其「國際金融中心」地位，也逐步歸於烏有。上月，英國外交部更新與港營商指南，改稱香港為「地區樞紐」，不復再許為「國際金融中心」。本月，美國傳統基金會發表全球經濟自由指數，香港竟然榜上無名，過去二十多年名居榜首的風光，已是去似朝雲無覓處。同時，不少國際企業悄悄撤出香港。日本最大網絡證券商思佰益雖未撤出，但行政總裁北尾吉孝也說：「香港已不是理想經營城市。沒有自由，那有金融業務。」《金融時報》一月三十一日更有專題報道說，不少國際企業，對香港法庭仲裁貿易糾紛的信心，已告動搖，打算把仲裁事宜改往新加坡辦理。

新香港財政司長陳茂波不滿香港在全球經濟自由榜上無名，致函《華爾街日報》申訴，不料該報竟以「香港之幻想者（Hong Kong’s Illusionist）」為題，撰文說：「陳先生請不要再費心教世人相信香港與往日無異，承認事實吧……」西諺說：「糕點要留就不能吃，要吃就不能留（You cannot have your cake and eat it）。」世上那裏有吃了還完好無缺的糕點。