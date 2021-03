去年中,中共制定「港區國安法」,壓下民變;今年初,又頒布香港選舉禁制令,把異議者摒諸參選門外。三月六日,中共副總理韓正說:「香港從此可以專心發展經濟。」中共嬖幸徐麗泰更說:「一國兩制的原意,是香港得維持舊有的金融開放制度,而非政治制度。」中共只求港人和大陸人那樣,一切唯知「向錢看」。

但香港政治權利完全收歸黨有,其「國際金融中心」地位,也逐步歸於烏有。上月,英國外交部更新與港營商指南,改稱香港為「地區樞紐」,不復再許為「國際金融中心」。本月,美國傳統基金會發表全球經濟自由指數,香港竟然榜上無名,過去二十多年名居榜首的風光,已是去似朝雲無覓處。同時,不少國際企業悄悄撤出香港。日本最大網絡證券商思佰益雖未撤出,但行政總裁北尾吉孝也說:「香港已不是理想經營城市。沒有自由,那有金融業務。」《金融時報》一月三十一日更有專題報道說,不少國際企業,對香港法庭仲裁貿易糾紛的信心,已告動搖,打算把仲裁事宜改往新加坡辦理。

新香港財政司長陳茂波不滿香港在全球經濟自由榜上無名,致函《華爾街日報》申訴,不料該報竟以「香港之幻想者(Hong Kong’s Illusionist)」為題,撰文說:「陳先生請不要再費心教世人相信香港與往日無異,承認事實吧……」西諺說:「糕點要留就不能吃,要吃就不能留(You cannot have your cake and eat it)。」世上那裏有吃了還完好無缺的糕點。