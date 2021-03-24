一場「健身爆疫」，估唔到引發起外資銀行金融機構離開香港嘅傳聞，金融時報與蘋果日報都有報導。到Ursus健身嘅，有不少係歐美人士，佢哋中招之後，自不然有連鎖影響，令到不少家人、朋友、接觸者被強制檢疫，到竹篙灣或檢疫酒店住足14日。消息話啲洋人去到竹篙灣或三星酒店大感不滿，紛紛向公司投訴，埋怨，話家人之後好唔鍾意香港，要求調走。於是乎就有外資公司集體向政府反映意見咁囉。

一位老友A曾經係間接接觸者，好彩可以在家隔離；事緣佢嘅下屬去客戶公司開會，開完會返嚟向佢滙報。一日後得知客戶公司之開會代表確診，老友A下屬於是被送往一間三星酒店隔離14天，老友A係間接接觸者，就畀總經理立即遣返回家隔離14日。老友A第一時間去屈臣氏買測試劑自我檢查，連續兩日檢測都係陰性，於是放心安樂啲在家工作。佢嘅下屬14日後完全冇事，檢測陰性，但呻到樹葉都落，話酒店房間細，又冇人清潔，冇寫字枱櫈，只有一個紙皮箱裝滿樽裝水，但仍然要工作，於是坐在紙皮箱上，以窗台為寫字枱，幾日後，飲咗幾樽水，紙皮箱不能承受佢嘅體重，於是將空樽入滿水喉水放番入紙皮箱，再坐。但Wifi接收電話及手提電腦好弱，時有時無，令佢發傻兼發脾氣！老友Ａ話：「入住三星檢疫酒店檢疫都咁煩，竹篙灣可能更差，難怪住慣半山區豪宅嘅外國人更加冇癮，搞到威脅要離開香港。」

離去？怕係講吓嘅啫，但必然令外資公司加強，加快推行大比例在家工作，令中環甲級商廈空置率上升。老友A又留意到幾個月來航運費不斷上升，買一箱紅酒都貴咗，因為相熟酒商話運費貴，逼住酌量加價。航運費急升聽行家講係疫情之下，各國海港檢疫程序嚴苛，好花時間，令到碼頭「塞船」，有時幾十隻船排隊入港，花費時間，令成本大增。另外不少船員到處不受歡迎（驚佢地播疫），往往滯留海上數十日，不能上岸，故此不少船員上岸後，索性返回故鄉（如印尼，菲律賓），自願停工。係噃！左丁山一個朋友兩個月前極力挽留一個菲傭，願加佢人工，菲傭仍然要走，就係因為菲傭老公係船員，返回菲律賓後聲言停工一年，故此菲傭心急回鄉，雖然做咗六年好開心，都係要走。呢位老友最近唉聲嘆氣，因為疫情之下，難請女傭，老婆要佢幫手洗碗也！