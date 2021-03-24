香港與澳門政府突然宣佈，復必泰疫苗因包裝有瑕疵，即日起暫停接種。看了這則新聞，想起料事如神的藍絲K，他上星期才悄悄告訴我：「𠵱家唔打復必泰，第日會唔會因為某啲理由，剩返科興畀你呢？為咗跑數，我點知政府去到幾盡。」（見本欄3月19日〈訪問打復必泰的藍絲〉）

忍不住打電話給K：「早幾日你先話，遲早得返科興畀香港人打，嗱，雖然我唔信係政府陰謀，但你都叫講中咗，請受小弟一拜！」但藍絲K不但沒鬆毛鬆翼，聲調中反而流露一絲淡淡的哀愁：「可惜我估到個開頭，估唔到個結尾！」我問：「此話何解？」

K說：「我同袁國勇、曾蔭權一樣，打咗第一針復必泰，21日後要打第二針，咁點算？玩我哋呀？復必泰包裝有瑕疵就暫停，科興打死七個人就繼續，好雙重標準啫，明明兩隻都係國貨！」我說：「都話死人同科興冇直接關係，你聽唔聽書㗎？提提你：港大啱啱宣佈做『溝針』研究，要招募18至60歲健康人士，先打復必泰，再打科興，睇吓效果會唔會仲好。你第二針可以打科興㗎喎。」

藍絲K說：「睇吓效果會唔會仲好，唔會咪PK？溝針喎，你估溝女咩，酒我都唔溝啦！我想年尾去旅行，唔會同你搏囉。」我說：「去旅行梗係打科興，好快就可以返大陸自由行。」K說：「我比較想去日本，去台灣噃。科興連第三期數據都未有，新加坡買咗都唔敢打，究竟外國承唔承認科興有效呢？楊潔篪話齋，美國民主要由世界人民嚟評價，唔係美國說了算；你支疫苗好唔好，更加要由世界人民嚟評價啦。」

我說：「唔係喎，王毅喺3月7日先至講：『中國做得好不好，中國人民最有發言權。』所以科興有冇效，洋人冇資格居高臨下批評，只有中國人先可以評價。何況外國唔承認，大不了咪隔離你14日，你都可以照去旅行。」 藍絲K說：「你講咩王毅呀？我係講緊打咩疫苗方便去旅行咋，唔該你唔好將疫苗政治化，我係講方便呀！」對，幾乎忘了藍絲核心價值是「方便」。