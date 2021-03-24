同文談起前輩今聖嘆的「新文學家回想錄」得以再度出版，七十年代認識這位文壇狂狷之士，也曾在赴台訪問的新聞團中忝為末座與他同行並曾閒談過，九十年代中老人家去世後才認識了今聖嘆的公子程鼎一，那是在每年一度的馨香宴，靈活聯繫主辦的春茗抽獎中，某年從他手中拿到了頭獎；那時他任職國泰航空今則出掌旅發局，後來也認識了他的太座，一位來自台灣的清秀賢慧靚女，也就是今聖嘆的媳婦，老人家的最後歲月想必心滿意足。

今聖嘆娶的是日本太太，有人說吃中國菜、娶日本太太為人生兩大樂事；今聖嘆一口字正腔圓的京片子，嗓門又響亮，每一開腔洋洋灑灑，瘦而高的他走到那裏都十分顯眼；猶記將近五十年前的那次訪問中到了新聞局他一開口開宗明義自己是自費反這反那的並無任何津貼，惹得哄堂大笑。

故人已離世二十餘年，一本內容豐富、多掌故、多一手舊聞趣味盎然的可稱為儒林外史再版問世，先生在九泉之下必大感欣慰，程公子鼎一是出於對父親的緬懷，而吾友黃俊東筆名克亮的這位愛書人功不可沒；而最令我意外欣喜的是一位老友；一向活躍在電影界的吳思遠大導演竟是這本書的出版人，不知何時思遠兄竟走向另一條跑道，只知道老友一向為拍電影而博覽群書是涉獵甚廣的愛書人。一位孝子加上兩位有心人即今聖嘆金牌讀者粉絲黃俊東再加上出乎意料的出版人吳思遠，如此陣容，「新文學家回想錄」的重新面世豈不是一樁深具意義的文壇美事，今聖嘆前輩在九泉之下也會大笑三聲吧。