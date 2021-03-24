嗌交部代表為要平視世界，強國跟美國霸權會談，原來就是靠吵的。發言時向着對方狂噴口水，幾千cc唾液酸度爆表，三分是測試拜登的核酸劑，七分是說給中國老百姓聽的興奮劑。

楊潔篪超時發言十七分鐘，憑一句：「中國人不吃這一套」爆紅，小粉紅吃足了勁，勝過貪官吃香喝辣。

中國人不吃這一套，究竟吃什麼？多着，十四億隻手指數不完。「民以食為天」果然不是浪得虛名。

大主席講脫貧攻堅，講稿寫手都不忘吃，硬是加上一句「撒胡椒麵」，要替「熱乾麵」加油，不吃包子了，聽到飢民口水直流。好死不死的，簡化字吃「麵」化為吃「面」，嚇得人吃手手，原來最愛吃的一套，是吃面子維生。

何止背脊向天皆可吃，「吃」字構詞特多，什麼都可以吃：吃癟、吃虧、吃苦、吃醋、吃緊、吃重、吃力、吃牌、吃胡、吃裏扒外，連犯事都要吃官司；總之吃飽，就是人權。

吃什麼就變什麼，狗改不了吃屎，吃光了沙漠長出來的髮菜，吃到了北京變火星，讓市民吃沙塵暴，讓鄰近東北南亞地區吃霧霾。吃野味吃出了當年的沙士。

靠山吃山，靠水吃水，從古時已吃喝不分。光盤行動吃到碟子只剩油光，糧食輸入大國，實際還要吃美國大豆，人沒得吃，豬豬都要吃豆豆。不買美帝的，就買俄羅斯的豬，結果吃出一場豬瘟。吃不了美帝晶片，華為大老闆轉型養豬。這動物農莊就不用吃西北風。

還有，食言。 何解？吃古代異體字為「喫」，不管說文解字怎麼解，拆字後，掐指一算，即係專門吃契約，把合約精神吃進肚裏，吃掉中英聯合聲明，消化後變成並無現實意義的歷史文件，排泄出來讓人吃驚，良心都被狗吃了。

吃過了台灣金鑽鳳梨，優惠台灣農民政策，出地出錢，吃掉了種子加技術，最後海南廣東人大吃山寨金鑽鳳梨，讓你吃癟。高薪招聘台積電員工，要偷吃半導體技術。最後還要吃進台灣，你吃硬不吃軟，就吃我一拳，講了七十年也不會口吃。

其實中國自己也不吃這一套，身為戰狼，吃相太難看，當然用咬的，用噬的，四處亂咬，就是大外交。捷克前議長要訪台，發恐嚇信嚇得老人家間接死於心臟病。法國議員又要赴台一行，又再嚴重警告法國會吃不了兜着走。

胃口那麼大，真是吃飽撐着沒事幹。