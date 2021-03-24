到目前為止，香港接種疫苗後死亡人數為七人，也可能是八人，如果計入李私煙的話。當然，專家們不認為上述死亡與疫苗有直接關係。至於有沒有間接關係，接種疫苗會不會加劇接種者本身的慢性病，也許要等時間告訴大家。

不過，讀社工出身的林鄭，不知道為甚麼居然比醫護人員更了解疫苗，認為所有質疑科興疫苗功效、擔心其副作用的人都是抹黑這隻疫苗。真可悲，堂堂一個國際都會越來越鄉村化，所謂特首毫無理性、歇斯底里的反應，大約連村長都不如。科學精神建基於質疑，有疑惑，才會去尋找真相。有人死亡，總會有死亡的原因，在找到死亡原因、徹底肯定接種者死亡與科興無關之前，喝停科興，才是文明社會最低限度的文明，才是對人命價值的肯定吧？

一個特首，在其管轄地區死了七個人，不是勒令找出真相，而是喝斥質疑者收聲，不是草菅人命是甚麼？

一個特首，在其管轄地區死了七個人，不感到難過，而是擼起袖子，勒令一眾高官跟她一起去打針，並要求全民跟風。這是甚麼玩法？

所謂特首知不知道她出來打針是有副作用的？在未確定疫苗的效用及安全性之際，高調打第二針，是負責任的做法嗎？也難怪這一次，網民最關心的不是高官們打的究竟是甚麼針，而是鄭司長為甚麼不穿旗袍去打針。