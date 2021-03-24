容大媽找M+的艾未未「天安門豎中指」作品樹終止，的確是一條火燒連環好橋。

首先，由唐唐加持、政府半官方睇場的M+如果都會出事，要向國安法跪低的話，其他藝術界別，還有誰敢出頭？應該會悄悄噤聲。殺一而警百，等於去一個outlet便買齊所有貨品，容大媽實在聰明。

再者，M+其實一直都是招風招雨，在藝術界也是爭議不斷。今天左派把那個「清友壽司吧」、「張英海重工業」的所謂「浪費買A貨」的議題引爆，其實只是炒冷飯，藝術界一早就對這些展品有爭議。而胡恩威所講的「偏重買世界展品而不重視本土藝術」，也的確是有不少藝術界對M+定位的批評。

不過要留意，當日風平浪靜，這些指摘，是純粹的藝術定位爭議；但今天卻是政治掛帥的時代，這些看似是藝術的批評，實際背後是政治的施壓。

而選擇艾未未的「中指天安門」入手，更是「淺白易明」，連容大媽之流都一眼就看清作者意圖，「唔駛估估吓」。

敵人要吹響文革時「文藝為政治服務」的主旋律，今天焦點放在大型的裝置藝術，但如果回看歷史，那一句「利用小說進行反黨，是一大發明」觸目驚心，屆時所有文化創作領域全部淪陷，無一倖免。

日後的藝術創作，先要問政治服務對象，藝術家的創意，就和葉太的紫色皮袋，隨意放在地上罷了。

但問題是，艾未未的中指創作，並非昨天發生，這個《透視研究》的豎中指系列，對準不同國家的地標，其實是早在1995年便已經創作。而艾未未過去二十年，也未有因為這個作品，被北京控告分裂、顛覆國家政權罪。他身上背負的罪名，是經濟犯罪、是作品意識不良淫穢（指的是一虎八奶圖），卻不是因為向天安門豎中指而被控國安法啊！可見，即使在中國內地這麼「嚴謹」的環境，仍然容得下豎中指的作品，反而香港，只能容得下容大媽，卻容不得艾未未的中指！