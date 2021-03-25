才看過杜琪峯在《鏗鏘說》自稱「橡皮蝨乸」，神級比喻，拍手稱絕，驚聞港台高層嫌主持蘇玉華太黃，用民建聯「紅」人替代。

《鏗鏘說》根本沒固定主持，嘉賓很「平衡」，記得本人受訪那一集，就有葉劉淑儀緊隨；杜琪峯講完香港電影前景，蘇玉華也沒刻意挑起杜導演說三道四那條筋；之後有盧寵茂談港大深圳大談在深圳呼吸到很大啖自由空氣，主持人羅永聰亦沒讓節目變成立會辯論。

這鋼索一路走來，好不容易。本來天下無難事，現在卻怕有心人；有心拆掉港台招牌，何用祭出什麼約章？命令一下，傳聞臨播出的《鏗鏘集》遭砍掉。又犯了什麼禁忌？又是不夠平衡，這一集主題是探討傳媒生存空間， 被有線砍掉的中國新聞組團隊，跳槽到《眾新聞》，訪問他們，正好說明媒體人想做一隻「橡皮蝨乸」如何艱辛如何堅毅。

忠誠的助理處長聲明，想出街？平衡啦！想改過自新？平衡啦！

同時訪問「藍媒」啦。處長啊，助理啊，請問如何定義「藍媒」，「港人港地」一片藍天，言論空間大過《環球時報》， 藍到發霉，金主大把；無綫電視業績見紅，但有高人加盟，生存空間大過大灣區，資本緊絀亦沒人收購。

外行指導內行，莫過於此。大概二十三分鐘節目，要包攬藍紅黃媒，每邊各佔十一分鐘，「三個字」不到，真的三個字就講完。楊潔篪宣示強國風範，一段發言都超過十六分鐘，要探討急待金援的《眾新聞》，在新常態下如何撐下去，至少一個鐘才有深度。

可惜深度現在要輸給闊度。即使沒做過傳媒的觀眾，都知道這種平衡，兩邊匆匆各自表述，等於同歸於盡，平衡報導，看完等於沒看。唉，今人有云：「人人一把口一百種真相」，要「誰說得漂亮」，不如看《城市論壇》啦，《香港家書》不如也一口氣讓兩個人唸兩封家書啦。

對目前港台局面，認真講節目編採指導就輸了。輸就輸，要贏，就要像TVB專訪建制人，盡情講清講楚。即使是中立媒體，講求觀點平衡，該以整體節目算總賬，包攬不同聲音。腰斬「香港故事」訪問入獄者，難道囚犯就不是香港人，有人坐牢不是香港故事？

港台有心做事的人，究竟能做「橡皮蝨乸」到幾時？意志捻不死，但外行而忠誠的廢物，不是用手指捻跳蝨，是要用殺牠死趕盡殺絕。沒關係，往後港台索性變央視，平衡？就讓那些活在平行空間的人「優化」節目，留給「優化」人看吧。